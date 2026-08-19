En el corazón del Amazonas, Henry Ford intentó hacer algo mucho más ambicioso que montar una fábrica. Quiso construir una ciudad estadounidense desde cero, con casas, hospitales, escuelas y hasta un campo de golf. El proyecto nació en 1928 con una meta de producir el caucho que necesitaba la industria automotriz.
En 1928, Henry Ford construyó una ciudad en el corazón del Amazonas para producir el caucho que necesitaba su imperio
La ambiciosa iniciativa de Henry Ford en el Amazonas fracasó por problemas agrícolas y el choque cultural con los trabajadores, creando una ciudad fantasma.
Ford compró más de 10.000 km² de territorio amazónico y levantó Fordlândia, una ciudad pensada para funcionar bajo las reglas de su imperio. Las viviendas prefabricadas tenían porches y jardines, había hospital, escuela, cine y calles trazadas con criterios estadounidenses. En medio de la selva, la postal parecía más cercana a un pueblo del Medio Oeste que a Brasil.
La ciudad de Henry Ford en el Amazonas: un imperio de caucho que no fue
Pero la selva tenía sus propias reglas. El cultivo intensivo de heveas en Forlandia, pensado para garantizar el suministro de caucho, quedó expuesto a plagas y hongos que encontraron en el monocultivo las condiciones ideales para expandirse. El modelo que Ford había aplicado con éxito en sus fábricas no funcionaba de la misma manera en el Amazonas.
El problema para que esta ciudad creciera no fue solamente agrícola. Los trabajadores brasileños también chocaron con las costumbres que Ford intentó imponer. Horarios estrictos, prohibición del alcohol y cambios en la alimentación, incluido el reemplazo de platos tradicionales por hamburguesas. La tensión terminó explotando en 1930, durante la llamada “rebelión de la sopa”, cuando los empleados se levantaron contra las condiciones impuestas por la administración estadounidense.
La historia de Fordlandia, la ciudad fantasma del magnate Henry Ford
En los primeros dos años, la ciudad tuvo numerosos gerentes. Algunos no pudieron adaptarse a las condiciones en el Amazonas y sufrieron crisis nerviosas. Hubo uno que se ahogó en el río en medio de una tormenta y otro que se fue después de que tres de sus hijos murieran de fiebres tropicales.
Se estima que albergó entre 3000 y 5000 personas durante su período de funcionamiento. Fordlandia nunca consiguió convertirse en la máquina de producir caucho que su creador imaginaba. Después de años de pérdidas y problemas, el proyecto fue abandonado en 1945. La ciudad quedó atrás, rodeada por la selva que Henry Ford había intentado dominar.
Aunque la producción fue mejor en otra plantación llamada belterra, para lo que más sirvió el territorio de Ford en Brasil fue para alojar militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque nunca puso un pie en Fordlandia, Ford invirtió casi dos décadas y una fortuna en su sueño amazónico. Quiso domar el capitalismo industrial y el inconquistable Amazonas pero sobrestimó su fuerza.
Hoy, Fordlandia permanece como una especie de ciudad fantasma en el Amazonas. Sus antiguas viviendas, edificios y estructuras industriales son el rastro de una de las apuestas más extrañas de la historia empresarial: un intento de trasladar el sueño americano, casi pieza por pieza, a miles de kilómetros de Estados Unidos.
En pocas palabras
- Henry Ford: Impulsó la creación de Fordlândia en el Amazonas para producir caucho.
- Problemas agrícolas: Plagas y hongos afectaron el monocultivo de heveas.
- Choque cultural: Los trabajadores brasileños resistieron las imposiciones de Ford.