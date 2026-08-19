En 1928, Henry Ford construyó una ciudad en el corazón del Amazonas para producir el caucho que necesitaba su imperio

El problema para que esta ciudad creciera no fue solamente agrícola. Los trabajadores brasileños también chocaron con las costumbres que Ford intentó imponer. Horarios estrictos, prohibición del alcohol y cambios en la alimentación, incluido el reemplazo de platos tradicionales por hamburguesas. La tensión terminó explotando en 1930, durante la llamada “rebelión de la sopa”, cuando los empleados se levantaron contra las condiciones impuestas por la administración estadounidense.

La historia de Fordlandia, la ciudad fantasma del magnate Henry Ford

En los primeros dos años, la ciudad tuvo numerosos gerentes. Algunos no pudieron adaptarse a las condiciones en el Amazonas y sufrieron crisis nerviosas. Hubo uno que se ahogó en el río en medio de una tormenta y otro que se fue después de que tres de sus hijos murieran de fiebres tropicales.

Se estima que albergó entre 3000 y 5000 personas durante su período de funcionamiento. Fordlandia nunca consiguió convertirse en la máquina de producir caucho que su creador imaginaba. Después de años de pérdidas y problemas, el proyecto fue abandonado en 1945. La ciudad quedó atrás, rodeada por la selva que Henry Ford había intentado dominar.

Aunque la producción fue mejor en otra plantación llamada belterra, para lo que más sirvió el territorio de Ford en Brasil fue para alojar militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque nunca puso un pie en Fordlandia, Ford invirtió casi dos décadas y una fortuna en su sueño amazónico. Quiso domar el capitalismo industrial y el inconquistable Amazonas pero sobrestimó su fuerza.

Hoy, Fordlandia permanece como una especie de ciudad fantasma en el Amazonas. Sus antiguas viviendas, edificios y estructuras industriales son el rastro de una de las apuestas más extrañas de la historia empresarial: un intento de trasladar el sueño americano, casi pieza por pieza, a miles de kilómetros de Estados Unidos.