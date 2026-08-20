Augusto Batalla sufrió una grave lesión en el Rayo Vallecano tras un cruce con otro ex River

El ex arquero de River y San Lorenzo debió abandonar el campo de juego a los 15' de la segunda parte, con ayuda de dos auxiliares y visibles muestras de dolor que preocuparon a los hinchas locales.

Batalla dejó el campo con su equipo en ventaja por 1 a 0 con gol de Sergio Camello y pese a un gol de Pelayo Fernández anulado por el VAR. Para colmo de males, a 6' del pitazo final el dominicano Mariano Díaz marcó el 1 a 1 para el Alavés que terminó siendo definitivo.