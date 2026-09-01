Mendoza postergó la obligación de detallar Ingresos Brutos en facturas B hasta el 2027

La exigencia previa, dispuesta originalmente en la Resolución General A.T.M. N° 27/2026, alcanzaba tanto a los Contribuyentes Locales del Régimen General como a los encuadrados en el Convenio Multilateral. De acuerdo con el nuevo texto oficial firmante por el Administrador General, Cdor. Alejandro Donati, la nueva fecha límite fijada para su implementación es el 1° de enero de 2027.

Más tiempo para la adaptación informática de los comercios

Según argumentó el organismo recaudador en los considerandos de la medida, el aplazamiento obedece a la necesidad de que los sujetos obligados cuenten con el tiempo suficiente para realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas informáticos, procesos y estructuras operativas antes de que sea exigible.