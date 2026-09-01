Paso decisivo para restaurar el molino donde San Martín proyectó una vida de agricultor en Mendoza

En efecto, San Martín admitió varias veces que ansiaba terminar sus días en la chacra cuyana. No pudo, pero los vestigios del deseo quedaron. Así, el molino y el viejo solar de adobe fueron pasando de mano en mano, hasta el actual proyecto de restauración que apunta a integrar todo el complejo en una ruta de turismo sanmartiniano.

"Grandeza y modestia", cuadro de Fidel Roig Matons que muestra a un San Martín tal vez parecido al que habitó Mendoza.

Una vieja historia y un plan futuro para Zona Este

Aparentemente, el molino fue mandado a construir por José de San Martín, que llegó a la provincia en 1814 para hacerse cargo de la gobernación de Mendoza antes del Cruce de los Andes.

Mucho después regresó, aunque no consiguió mantener el proyecto:

"A mi regreso del Perú (...) establecí mi cuartel general en mi chacra de Mendoza, y para hacer más inexpugnable mi posición, corté toda comunicación (excepto con mi familia, yo me proponía en mi atrincheramiento dedicarme a los encantos de una vida agricultora y a la educación de mi hija); pero ¡vanas esperanzas! (...) Entonces fue cuando se me manifestó una verdad que no había previsto, a saber: que yo había figurado demasiado en la revolución para que me dejasen vivir en tranquilidad" (Carta a Vicente Chilavert, Bruselas, 1 de enero de 1825).

Otra postal del solar que perteneció a San Martín. Foto: Gobierno de Mendoza.

Ahora todo aquello vuelve convertido en una idea que puede motorizar la actividad y el respeto por el patrimonio histórico.

De acuerdo con la información oficial, "la iniciativa busca que el sitio no solo recupere su valor edilicio y patrimonial, sino que también pueda transformarse en un nuevo punto de atracción turística, con impacto en prestadores de servicios, comercios y actividades vinculadas al sector". Los trabajos están previstos en coordinación entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Municipalidad de Junín y el Ente Mendoza Turismo (Emetur).