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Paso decisivo para restaurar el molino donde San Martín proyectó una vida de agricultor en Mendoza

La comuna de Junín abrió el proceso para la primera etapa de restauración del Molino Hacienda El Libertador. José de San Martín amaba esa zona

Facundo García
Por Facundo García [email protected]
El solar próximo al molino que José de San Martín ordenó construir. Imagen: Cámara de Turismo de Mendoza/Carlos Montefusco.

El solar próximo al molino que José de San Martín ordenó construir. Imagen: Cámara de Turismo de Mendoza/Carlos Montefusco.

Más que convertirse en prócer, José de San Martín soñaba con tener una vida de agricultor después de tantas batallas; y, si era posible, en Mendoza. Cuando planificó su hacienda en el Este, se entusiasmó con la construcción de un molino que iba a motorizar la economía de aquellos parajes. Y aunque el tiempo descascaró ese proyecto, el Gobierno de Mendoza y la comuna de Junín acaban de llamar a licitación para restaurar la obra.

Para la recuperación del molino se usará dinero del Resarcimiento y, según se publicó en el Boletín Oficial, la apertura de sobres está prevista para el 29 de septiembre, a las 10, con un presupuesto oficial de $481.315.184,82.

Parte de la estructura que todavía queda en pie en lo que fue uno de los

Parte de la estructura que todavía queda en pie en lo que fue uno de los "lugares en el mundo" de José de San Martín.

La recuperación del molino histórico de José de San Martín

El molino formaba parte de la hacienda que José de San Martín comenzó a proyectar en Los Barriales, vinculada con aquel deseo suyo de retirarse algún día de la vida militar y convertirse en agricultor en Cuyo. La documentación difundida por Provincia presenta al establecimiento harinero como parte de la estructura productiva de esa propiedad y como uno de los testimonios materiales del vínculo de San Martín con Mendoza más allá de la campaña bélica.

En efecto, San Martín admitió varias veces que ansiaba terminar sus días en la chacra cuyana. No pudo, pero los vestigios del deseo quedaron. Así, el molino y el viejo solar de adobe fueron pasando de mano en mano, hasta el actual proyecto de restauración que apunta a integrar todo el complejo en una ruta de turismo sanmartiniano.

"Grandeza y modestia", cuadro de Fidel Roig Matons que muestra a un San Martín tal vez parecido al que habitó Mendoza.

Una vieja historia y un plan futuro para Zona Este

Aparentemente, el molino fue mandado a construir por José de San Martín, que llegó a la provincia en 1814 para hacerse cargo de la gobernación de Mendoza antes del Cruce de los Andes.

Mucho después regresó, aunque no consiguió mantener el proyecto:

"A mi regreso del Perú (...) establecí mi cuartel general en mi chacra de Mendoza, y para hacer más inexpugnable mi posición, corté toda comunicación (excepto con mi familia, yo me proponía en mi atrincheramiento dedicarme a los encantos de una vida agricultora y a la educación de mi hija); pero ¡vanas esperanzas! (...) Entonces fue cuando se me manifestó una verdad que no había previsto, a saber: que yo había figurado demasiado en la revolución para que me dejasen vivir en tranquilidad" (Carta a Vicente Chilavert, Bruselas, 1 de enero de 1825).

Otra postal del solar que perteneció a San Martín.

Otra postal del solar que perteneció a San Martín.

Ahora todo aquello vuelve convertido en una idea que puede motorizar la actividad y el respeto por el patrimonio histórico.

De acuerdo con la información oficial, "la iniciativa busca que el sitio no solo recupere su valor edilicio y patrimonial, sino que también pueda transformarse en un nuevo punto de atracción turística, con impacto en prestadores de servicios, comercios y actividades vinculadas al sector". Los trabajos están previstos en coordinación entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Municipalidad de Junín y el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

En pocas palabras

  • Restauración del molino: el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Junín lanzaron la licitación para restaurar el histórico molino donde José de San Martín proyectó una vida como agricultor.
  • Historia y legado: el molino era parte de la hacienda de José de San Martín, quien soñaba con retirarse como agricultor en Cuyo, dejando vestigios de ese deseo en la provincia.
  • Impulso turístico: la recuperación del sitio busca revitalizar su valor patrimonial y convertirlo en un nuevo atractivo para el turismo sanmartiniano en la Zona Este.
Resumen generado por Thinkindot AI

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