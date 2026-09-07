Hay alerta por frío polar en Mendoza con anuncio de nevadas, lluvias y heladas para el fin de semana

Precipitaciones en Gran Mendoza: lluvias y probables nevadas aisladas el sábado.

En los sectores del sur provincial, como Malargüe y San Rafael, así como en las zonas elevadas del Valle de Uco, se esperan nevadas significativas. En tanto, para el área del Gran Mendoza y los departamentos del este provincial, las precipitaciones se darán principalmente de forma líquida, sin descartar la probabilidad de nevadas o aguanieve hacia la jornada del sábado.

Antes de la llegada del frente polar del fin de semana, el sector agrícola deberá prestar especial atención a las primeras horas de la mañana. Se pronostican heladas matinales que afectarán a los tres oasis productivos de la provincia. Aunque se prevé que estas heladas tengan menor intensidad que en episodios anteriores, los especialistas recomiendan a los productores no bajar la guardia y mantener los esquemas de protección.

Noi hay que guardar los abrigos todavía.

Entre este martes y el miércoles se registrará un paulatino ascenso de la temperatura con días soleados, alcanzando máximas de hasta 20 °C y mínimas de 5 °C. Por otro lado, para el día viernes se espera una mínima de 5°C y una máxima de 18°C, y se pronostican lluvias.

Además, el sábado se espera una mínima de 2°C y una máxima de 7°C, y el domingo la mínima sería de 3°C y la máxima de 11°.