La provincia de Mendoza vivirá días marcados por la inestabilidad y un nuevo descenso brusco de las temperaturas durante el próximo fin de semana.
Hay alerta por frío polar en Mendoza con anuncio de nevadas, lluvias y heladas para el fin de semana
El pronóstico anticipa un marcado descenso térmico con el ingreso de una masa de aire frío polar hacia el fin de semana
Después de días dominados por el frío persistente y algunas nevadas leves, las condiciones de tiempo templado serán breves durante esta semana, ya que se aproxima la entrada de una nueva masa de aire frío de origen polar que afectará a gran parte del territorio provincial.
Ingreso de aire polar y pronóstico de nevadas
Según explicó a Nihuil la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo, el cambio de tiempo más significativo comenzará a manifestarse a partir del día viernes. El paulatino ingreso del aire frío polar generará un panorama muy similar al del fin de semana anterior, aunque con valores de precipitación potencialmente superiores.
En los sectores del sur provincial, como Malargüe y San Rafael, así como en las zonas elevadas del Valle de Uco, se esperan nevadas significativas. En tanto, para el área del Gran Mendoza y los departamentos del este provincial, las precipitaciones se darán principalmente de forma líquida, sin descartar la probabilidad de nevadas o aguanieve hacia la jornada del sábado.
Antes de la llegada del frente polar del fin de semana, el sector agrícola deberá prestar especial atención a las primeras horas de la mañana. Se pronostican heladas matinales que afectarán a los tres oasis productivos de la provincia. Aunque se prevé que estas heladas tengan menor intensidad que en episodios anteriores, los especialistas recomiendan a los productores no bajar la guardia y mantener los esquemas de protección.
Entre este martes y el miércoles se registrará un paulatino ascenso de la temperatura con días soleados, alcanzando máximas de hasta 20 °C y mínimas de 5 °C. Por otro lado, para el día viernes se espera una mínima de 5°C y una máxima de 18°C, y se pronostican lluvias.
Además, el sábado se espera una mínima de 2°C y una máxima de 7°C, y el domingo la mínima sería de 3°C y la máxima de 11°.
En pocas palabras
- Frente frío polar: se espera un marcado descenso térmico en Mendoza a partir del viernes.
- Nevadas y heladas: pronostican nevadas significativas en el sur y zonas elevadas, además de heladas matinales en oasis productivos.
- Temperaturas variables: tras el frío, habrá un ascenso térmico a mitad de semana con máximas de hasta 20°C antes del ingreso del nuevo frente.