"Llevaba meses rascándose la oreja": los médicos miraron adentro y hallaron una flor viva

En el interior de la pequeña oreja estaba creciendo un diente de león vivo. La planta, que ya presentaba flores en desarrollo y medía cerca de dos centímetros de largo, ocupaba casi la totalidad de la pared del canal auditivo.

Un diente de león estaba creciendo en el oído de una bebé de 16 meses.

Según explicaron los médicos tras reconstruir el caso, el insólito cuadro se produjo cuando una diminuta semilla flotante de diente de león cayó en el oído de la niña mientras jugaba al aire libre.

En lugar de ser expulsada de forma natural, la semilla encontró en la cavidad auditiva las condiciones ideales para germinar: un ambiente oscuro, una temperatura corporal constante de 37 grados y la humedad adecuada. Con el paso de las semanas, echó raíces sobre el tejido y comenzó a florecer.

Un cuadro de enorme gravedad médica

El cuadro revestía una enorme gravedad médica: la flor estaba profundamente arraigada a la piel del conducto y cualquier mínima presión corría el riesgo de provocar una severa hemorragia interna. Ante el inminente peligro, la paciente fue intervenida de urgencia mediante una delicada microcirugía.

Tras la exitosa operación, registrada en 2013, la recuperación fue rápida y la bebé pudo volver a su casa, dejando atrás una de las anécdotas más insólitas registradas en la medicina moderna.