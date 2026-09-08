"Llevaba meses rascándose la oreja": los médicos miraron adentro y hallaron una flor viva

La desesperante historia comenzó cuando los padres de Ranran, una bebé de tan solo 16 meses, notaron que la pequeña no paraba de llorar y de rascársela incesantemente la oreja izquierda. Lo que en un principio parecía ser una molesta otitis o un berrinche cotidiano, se transformó con el correr de los días en un cuadro de dolor agudo que encendió todas las alarmas.
Ante la persistencia del llanto y la evidente incomodidad de la bebé, sus papás decidieron acudir de urgencia a un hospital especializado en pediatría para buscar la respuesta de los médicos.
Un descubrimiento que paralizó a los médicos
Al ingresar al consultorio, el equipo de otorrinolaringólogos realizó la exploración de rutina para revisar el canal auditivo. Sin embargo, al enfocar la luz en el interior del oído, la escena paralizó por completo a los profesionales.
En el interior de la pequeña oreja estaba creciendo un diente de león vivo. La planta, que ya presentaba flores en desarrollo y medía cerca de dos centímetros de largo, ocupaba casi la totalidad de la pared del canal auditivo.
Según explicaron los médicos tras reconstruir el caso, el insólito cuadro se produjo cuando una diminuta semilla flotante de diente de león cayó en el oído de la niña mientras jugaba al aire libre.
En lugar de ser expulsada de forma natural, la semilla encontró en la cavidad auditiva las condiciones ideales para germinar: un ambiente oscuro, una temperatura corporal constante de 37 grados y la humedad adecuada. Con el paso de las semanas, echó raíces sobre el tejido y comenzó a florecer.
Un cuadro de enorme gravedad médica
El cuadro revestía una enorme gravedad médica: la flor estaba profundamente arraigada a la piel del conducto y cualquier mínima presión corría el riesgo de provocar una severa hemorragia interna. Ante el inminente peligro, la paciente fue intervenida de urgencia mediante una delicada microcirugía.
Tras la exitosa operación, registrada en 2013, la recuperación fue rápida y la bebé pudo volver a su casa, dejando atrás una de las anécdotas más insólitas registradas en la medicina moderna.
En pocas palabras
- Historia insólita: una bebé de 16 meses tenía una flor viva en su oído.
- Hallazgo médico: los doctores encontraron un diente de león en crecimiento en el canal auditivo.
- Intervención: la flor fue extraída mediante una microcirugía de urgencia.