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"Hay que esperar"

Emilia Troncoso está mejor, pudo descansar toda la noche y evoluciona después del trasplante

Su papá contó que Emilia pasó una buena noche y permanece bajo estrictos controles durante las primeras 72 horas posteriores al trasplante

Cecilia Corradetti
Por Cecilia Corradetti [email protected]
Evoluciona favorablemente tras su trasplante de corazón y pudo descansar.

Evoluciona favorablemente tras su trasplante de corazón y pudo descansar.

Fotos: gentileza

Emilia Troncoso atraviesa con esperanza las primeras horas después del trasplante de corazón y este miércoles su familia recibió una noticia que esperaba con ansiedad: la joven está mejor, pudo descansar durante toda la noche y continúa con buena evolución.

“Hoy está mejor, pudo descansar toda la noche, sigue teniendo controles estrictos porque hay que esperar las primeras 72 horas después del trasplante pero gracias a Dios viene bien”, contó su papá Cristian este miércoles al brindar una nueva actualización sobre el estado de salud de Emilia.

Junto a su familia, poco antes de la intervención.

Junto a su familia, poco antes de la intervención.

La noticia llega después de un momento especialmente esperado por toda la familia, que acompañó el proceso previo al trasplante y ahora permanece atenta a cada parte médico. Las primeras 72 horas son fundamentales y por eso Emilia continúa bajo controles estrictos, mientras los médicos siguen de cerca su evolución y la respuesta de su organismo.

Para sus seres queridos, que atravesaron meses de incertidumbre y preocupación, que haya podido descansar durante toda la noche representa una señal alentadora. La familia sabe que todavía queda camino por recorrer y que deben esperar cómo transcurren estas primeras horas, pero por ahora el mensaje es de cautela y esperanza.

El trasplante que mantuvo a Mendoza en vilo

Desde que comenzó a conocerse su historia, familiares, amigos y personas que se conmovieron con su situación acompañaron a Emilia y siguieron cada una de las etapas de su tratamiento. Ahora, el pedido continúa siendo el mismo: seguir acompañándola y enviarle fuerzas mientras atraviesa este momento decisivo.

Su papá eligió resumir este nuevo parte en pocas palabras, pero suficientes para llevar tranquilidad a quienes estaban pendientes de ella: “Gracias a Dios viene bien”.

Su papá eligió resumir este nuevo parte en pocas palabras, pero suficientes para llevar tranquilidad a quienes estaban pendientes de ella: “Gracias a Dios viene bien”.

Su papá eligió resumir este nuevo parte en pocas palabras, pero suficientes para llevar tranquilidad a quienes estaban pendientes de ella: “Gracias a Dios viene bien”.

El corazón que Emilia esperaba durante más de 4 meses llegó el lunes al mediodía y pocas horas después, a las 16.30, ingresó al quirófano del Hospital Italiano de Buenos Aires para recibir el trasplante. La intervención se extendió durante unas 8 horas y terminó cerca de las 0.45 del martes, cuando los médicos les confirmaron a sus padres que la cirugía había salido bien. Durante la madrugada recibió los primeros controles y, cerca de las 6.10, Emilia despertó con su nuevo corazón funcionando.

En pocas palabras

  • Emilia Troncoso: evoluciona favorablemente tras su trasplante de corazón y pudo descansar.
  • Evolución médica: permanece bajo estrictos controles durante las primeras 72 horas post-cirugía.
  • Estado de ánimo: su familia expresa esperanza y tranquilidad ante las buenas noticias.
Resumen generado por Thinkindot AI

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