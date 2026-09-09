Emilia Troncoso está mejor, pudo descansar toda la noche y evoluciona después del trasplante

Para sus seres queridos, que atravesaron meses de incertidumbre y preocupación, que haya podido descansar durante toda la noche representa una señal alentadora. La familia sabe que todavía queda camino por recorrer y que deben esperar cómo transcurren estas primeras horas, pero por ahora el mensaje es de cautela y esperanza.

El trasplante que mantuvo a Mendoza en vilo

Desde que comenzó a conocerse su historia, familiares, amigos y personas que se conmovieron con su situación acompañaron a Emilia y siguieron cada una de las etapas de su tratamiento. Ahora, el pedido continúa siendo el mismo: seguir acompañándola y enviarle fuerzas mientras atraviesa este momento decisivo.

Su papá eligió resumir este nuevo parte en pocas palabras, pero suficientes para llevar tranquilidad a quienes estaban pendientes de ella: “Gracias a Dios viene bien”.

Su papá eligió resumir este nuevo parte en pocas palabras, pero suficientes para llevar tranquilidad a quienes estaban pendientes de ella: “Gracias a Dios viene bien”.

El corazón que Emilia esperaba durante más de 4 meses llegó el lunes al mediodía y pocas horas después, a las 16.30, ingresó al quirófano del Hospital Italiano de Buenos Aires para recibir el trasplante. La intervención se extendió durante unas 8 horas y terminó cerca de las 0.45 del martes, cuando los médicos les confirmaron a sus padres que la cirugía había salido bien. Durante la madrugada recibió los primeros controles y, cerca de las 6.10, Emilia despertó con su nuevo corazón funcionando.