Emilia Troncoso atraviesa con esperanza las primeras horas después del trasplante de corazón y este miércoles su familia recibió una noticia que esperaba con ansiedad: la joven está mejor, pudo descansar durante toda la noche y continúa con buena evolución.
Emilia Troncoso está mejor, pudo descansar toda la noche y evoluciona después del trasplante
Su papá contó que Emilia pasó una buena noche y permanece bajo estrictos controles durante las primeras 72 horas posteriores al trasplante
“Hoy está mejor, pudo descansar toda la noche, sigue teniendo controles estrictos porque hay que esperar las primeras 72 horas después del trasplante pero gracias a Dios viene bien”, contó su papá Cristian este miércoles al brindar una nueva actualización sobre el estado de salud de Emilia.
La noticia llega después de un momento especialmente esperado por toda la familia, que acompañó el proceso previo al trasplante y ahora permanece atenta a cada parte médico. Las primeras 72 horas son fundamentales y por eso Emilia continúa bajo controles estrictos, mientras los médicos siguen de cerca su evolución y la respuesta de su organismo.
Para sus seres queridos, que atravesaron meses de incertidumbre y preocupación, que haya podido descansar durante toda la noche representa una señal alentadora. La familia sabe que todavía queda camino por recorrer y que deben esperar cómo transcurren estas primeras horas, pero por ahora el mensaje es de cautela y esperanza.
El trasplante que mantuvo a Mendoza en vilo
Desde que comenzó a conocerse su historia, familiares, amigos y personas que se conmovieron con su situación acompañaron a Emilia y siguieron cada una de las etapas de su tratamiento. Ahora, el pedido continúa siendo el mismo: seguir acompañándola y enviarle fuerzas mientras atraviesa este momento decisivo.
Su papá eligió resumir este nuevo parte en pocas palabras, pero suficientes para llevar tranquilidad a quienes estaban pendientes de ella: “Gracias a Dios viene bien”.
El corazón que Emilia esperaba durante más de 4 meses llegó el lunes al mediodía y pocas horas después, a las 16.30, ingresó al quirófano del Hospital Italiano de Buenos Aires para recibir el trasplante. La intervención se extendió durante unas 8 horas y terminó cerca de las 0.45 del martes, cuando los médicos les confirmaron a sus padres que la cirugía había salido bien. Durante la madrugada recibió los primeros controles y, cerca de las 6.10, Emilia despertó con su nuevo corazón funcionando.
En pocas palabras
- Emilia Troncoso: evoluciona favorablemente tras su trasplante de corazón y pudo descansar.
- Evolución médica: permanece bajo estrictos controles durante las primeras 72 horas post-cirugía.
- Estado de ánimo: su familia expresa esperanza y tranquilidad ante las buenas noticias.