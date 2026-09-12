River le ganó agónicamente a Atlético Tucumán y sigue en alza de la mano de Ponzio

River, con el DT Leonardo Ponzio (remplazó a Eduardo Coudet) lleva tres victorias consecutivas en tres partidos jugados. Además suma 13 unidades y está quinto en la Zona B, mientras que el equipo tucumano tiene la misma cantidad de puntos y está sexto.

Mientras que en la tabla anual el Millo acumula 42 unidades y está en zona de Copa Sudamericana.

Franco Nicola, jugador del equipo tucumano, fue expulsado a los 12 minutos del primer tiempo.

A los 12' Nicola tuvo una fuerte entrada contra el defensor visitante Martínez Quarta y vio la roja.

Posteriormente vino la gran jugada en ataque del equipo dirigido por el DT interino Leonardo Ponzio y Andrada con un buen remate marcó la apertura del marcador.

En el complemento el visitante seguía con su iniciativa y a los 13' Correa encabezaba un ataque, pero su remate se iba muy desviado.

A los 20' Almada le pegó de tiro libre y la pelota se fue por arriba del travesaño.

A los 28' el ingresado Alexis Canelo estrellaba un tiro en el palo. Se salvaba el Millo.

Cuando se acercaba el final del partido llegó el tiro libre desde la derecha de Godoy y Ferreira de cabeza estampó el empate.

Un cabezazo de Beltrán se iba por arriba del travesaño.

Luego llegó la buena jugada que armó el ingresado Juan Cruz Meza desde la izquierda, Lucas Beltrán no pudo pegarle al arco, el rebote le quedó a Almada, quien le dio la victoria al Millonario.

River obtuvo un buen triunfo en Tucumán.

Lo que viene para River

Tras jugar con el Decano, el conjunto de Núlez recibirá a Huracán el sábado 19 de septiembre a las 19, por la décima fecha del cerramen.