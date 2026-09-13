El reconocido experto en psicología y referente del psicoanálisis vuelve a conmover con uno de sus consejos que combina profundidad emocional y sabiduría práctica. Su mensaje busca expresar la importancia de manejar el temperamento y el carácter con inteligencia emocional.
El psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón fue determinante: "Uno tiene el tamaño de los rivales que elige"
Gabriel Rolón explicó con esta frase la importancia de gestionar el temperamento para evitar reacciones impulsivas ante provocaciones ajenas
Gabriel Rolón: "Uno tiene el tamaño de los rivales que elige"
La frase" uno tiene el tamaño de los rivales que elige" no tiene nada que ver con un insulto. En realidad refleja un problema muy cotidiano en la actualidad: el carácter, el temperamento y la falta de inteligencia al momento de reaccionar ante un otro que nos desafía.
Al comparar el tamaño de los rivales con el propio, busca dar a entender que la estatura intelectual y personal de una persona se refleja en los conflictos y provocaciones en los que decide involucrarse. Cuando uno se engancha en una pelea absurda o busca responder a agresiones sin fundamentos, la persona termina reduciéndose al mismo nivel de quien la provoca y cayendo en la misma "estupidez" que define Gabriel Rolón.
Por eso, frente a una agresión, Gabriel Rolón señala que la opción de perder la paz en un conflicto no es evitar el intercambio de ideas, sino evitar que la discusión se degrade.
Es posible discutir pacíficamente sin dejarse llevar por el enojo o por fundamentos vacíos. Como cada persona es dueña de sus propias reacciones y actitudes, el esfuerzo principal debe enfocarse en cómo uno mismo gestiona la reacción antes de intentar cambiar a los demás.
Cuál es la diferencia entre carácter y temperamento
Para conocer cómo no ceder ante un otro que se considera un "rival" y así evitar discusiones menores, entender la diferencia entre carácter y temperamento es fundamental para poder aplicarlo.
Se suele asociar equivocadamente la impulsividad con tener un "carácter fuerte". En realidad, la persona que reacciona con descontrol demuestra una falta de carácter para dominar su propio temperamento.
Es por eso que el carácter se define como la capacidad de controlar el temperamento y el temperamento se manifiesta en reacciones impulsivas o desmedidas, como enojarse o patear una mesa.
En pocas palabras
- Gabriel Rolón: "Uno tiene el tamaño de los rivales que elige" para reflejar la inteligencia emocional.
- Gestión del temperamento: evitar reacciones impulsivas ante provocaciones ajenas para no degradar discusiones.
- Diferencia clave: el carácter es la capacidad de controlar el temperamento, no la impulsividad.