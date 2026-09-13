El psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón fue determinante: "Uno tiene el tamaño de los rivales que elige"

Por eso, frente a una agresión, Gabriel Rolón señala que la opción de perder la paz en un conflicto no es evitar el intercambio de ideas, sino evitar que la discusión se degrade.

Entender esta frase implica evitar las discusiones insignificantes.

Es posible discutir pacíficamente sin dejarse llevar por el enojo o por fundamentos vacíos. Como cada persona es dueña de sus propias reacciones y actitudes, el esfuerzo principal debe enfocarse en cómo uno mismo gestiona la reacción antes de intentar cambiar a los demás.

Cuál es la diferencia entre carácter y temperamento

Para conocer cómo no ceder ante un otro que se considera un "rival" y así evitar discusiones menores, entender la diferencia entre carácter y temperamento es fundamental para poder aplicarlo.

Se suele asociar equivocadamente la impulsividad con tener un "carácter fuerte". En realidad, la persona que reacciona con descontrol demuestra una falta de carácter para dominar su propio temperamento.

Es por eso que el carácter se define como la capacidad de controlar el temperamento y el temperamento se manifiesta en reacciones impulsivas o desmedidas, como enojarse o patear una mesa.