Si juega Boca, hay sandwichito: el tierno ritual entre padre e hijo se volvió viral

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Un papá sorprendió a su hijo con un sándwich para que disfrute mientras ve el partido de Boca. El momento se volvió viral
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