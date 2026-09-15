Boca busca ante San Pablo la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca visitará este martes al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.
Boca visita al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana,
Boca visitará este martes al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.
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El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Morumbí, contará el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González y se podrá ver a través de DSports.
Boca llega a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.