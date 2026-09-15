Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Copa Sudamericana

Boca busca ante San Pablo la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca visita al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana,

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca busca el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Boca busca el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca visitará este martes al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Morumbí, contará el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González y se podrá ver a través de DSports.

Boca llega a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas