La Escuela de Rock Mario Mátar, dependiente de la Municipalidad de Guaymallén, celebrará su 13º aniversario con un encuentro musical protagonizado por los nuevos ensambles de estudiantes. El evento será el miércoles 30 de septiembre, desde las 15, en la puerta de la sede ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Belgrano).
La Escuela de Rock Mario Mátar festeja 13 años con un picnic musical en el Espacio Le Parc
La Escuela de Rock Mario Mátar celebra su 13º aniversario en el Espacio Le Parc con un picnic y presentaciones en vivo de los nuevos ensambles estudiantiles
La jornada tendrá un doble motivo de celebración: el aniversario de la institución y el cumpleaños de Mario Mátar, músico mendocino que da nombre a este espacio de formación y encuentro en torno al rock. La propuesta será al aire libre, con entrada gratuita, e invita al público a llevar mate y elementos de picnic para disfrutar de una tarde de música.
13 años de formación y crecimiento en Guaymallén
La Escuela de Rock Mario Mátar nació en 2013 como un proyecto de la Municipalidad de Guaymallén. Sus primeros pasos fueron en una vivienda alquilada y acondicionada acústicamente para el dictado de clases. Con el tiempo atravesó distintas sedes provisorias y, durante la pandemia, continuó funcionando sin un espacio físico propio.
En 2025 inició una nueva etapa con la inauguración de su sede actual en el predio del Espacio Le Parc, equipada con aulas renovadas y un auditorio con sonido profesional e iluminación, pensado para que los estudiantes ensayen y se presenten en condiciones similares a las de un escenario real.
Hoy, la institución funciona bajo la coordinación de Alejandro Moyano y un equipo de docentes referentes de la música mendocina. Dependiente de la Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén, sostiene una propuesta orientada a la formación artística, la difusión del rock y la integración social y cultural.
La escuela no exige conocimientos previos ni límites de edad, y dispone de los instrumentos necesarios para el aprendizaje. Su oferta incluye guitarra, bajo, teclado, saxo, batería, percusión y canto, además de teoría musical, producción, grabación e historia del rock.
En pocas palabras
- 13º Aniversario: la Escuela de Rock Mario Mátar celebra su aniversario en el Espacio Le Parc.
- Evento Especial: se presentarán los nuevos ensambles estudiantiles en un picnic musical.
- Historia de la Escuela: la institución, dependiente de la Municipalidad de Guaymallén, fomenta la formación y difusión del rock.