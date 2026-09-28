La Escuela de Rock Mario Mátar festeja 13 años con un picnic musical en el Espacio Le Parc

La jornada tendrá un doble motivo de celebración: el aniversario de la institución y el cumpleaños de Mario Mátar, músico mendocino que da nombre a este espacio de formación y encuentro en torno al rock. La propuesta será al aire libre, con entrada gratuita, e invita al público a llevar mate y elementos de picnic para disfrutar de una tarde de música.

13 años de formación y crecimiento en Guaymallén

La Escuela de Rock Mario Mátar nació en 2013 como un proyecto de la Municipalidad de Guaymallén. Sus primeros pasos fueron en una vivienda alquilada y acondicionada acústicamente para el dictado de clases. Con el tiempo atravesó distintas sedes provisorias y, durante la pandemia, continuó funcionando sin un espacio físico propio.