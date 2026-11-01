Un Superclásico con super polémicas: las redes sociales encendidas

El Superclásico es Xeneize.

Dos expulsiones determinantes y un arbitraje bajo la lupa de las redes

El primer gran quiebre de la tarde ocurrió cuando apenas rodaba la pelota: la tempranera expulsión de Lucas Martínez Quarta a instancias del VAR dejó al Millonario con diez hombres antes de los diez minutos, un golpe estructural que forzó un repliegue obligado del local y caldeó los ánimos en las tribunas.

La sanción al defensor central marcó la pauta de un desarrollo donde cada roce y dividida se protestó con vehemencia ante cada intervención de la terna arbitral.

La temperatura del clásico escaló aún más en el complemento, momento en el que llegó la segunda tarjeta roja para el conjunto de Núñez. Montiel vio la roja y con dos futbolistas de ventaja, el Xeneize capitalizó el desgaste físico y mental de su rival para cuidar la diferencia, mientras River reclamó infracciones no cobradas en campo contrario y discutió la disparidad de criterios del referí en las amonestaciones, completando una jornada repleta de fricción y quejas cruzadas.

Apenas consumado el resultado, la efervescencia se trasladó de manera masiva al ecosistema digital, donde el apellido de Ramírez se convirtió en tendencia indiscutida a lo largo de todo el país.

Entre capturas cuadro por cuadro de las jugadas bisagra, memes sobre el desempeño del VAR y un intenso cruce dialéctico entre simpatizantes de ambos clubes, las redes sociales ardieron analizando un Superclásico cargado de decisiones que darán que hablar durante toda la semana.

El Superclásico es de Boca.

Las redes sociales están encendidas

Los hinchas de River no soportaron la expulsión de Lucas Martínez Quarta y se la agarraron contra el defensor: