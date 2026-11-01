La alegría de Leandro Paredes y la racha histórica que Boca igualó en el Superclásico ante River

“Uno sueña siempre con esto. Se lo dije en el vestuario a mis compañeros que traten de disfrutar y lo hicimos de la mejor manera", dijo feliz el capitán local.

Paredes y Otamendi, dos campeones del mundo, en el Superclásico.

“Podíamos haber hecho algún que otro gol más, pero también fuimos inteligentes, cuidamos la pelota y lo importante era ganar.”, asumió Paredes quien fue amonestado en el primer tiempo y remplazado en los minutos finales.