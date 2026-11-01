La alegría de Leandro Paredes y la racha histórica que Boca igualó en el Superclásico ante River

Después del 1-0 de Boca ante River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, el capitán Leandro Paredes manifestó su alegría por un resultado que deja a los xeneizes bien parados para seguir compitiendo en todos los frentes.
El capitán Leandro Paredes manifestó su alegría por el triunfo de Boca que igualó una racha histórica en el Superclásico ante River.
Después del 1-0 de Boca ante River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, el capitán Leandro Paredes manifestó su alegría por un resultado que deja a los xeneizes bien parados para seguir compitiendo en todos los frentes.
“Uno sueña siempre con esto. Se lo dije en el vestuario a mis compañeros que traten de disfrutar y lo hicimos de la mejor manera", dijo feliz el capitán local.
“Podíamos haber hecho algún que otro gol más, pero también fuimos inteligentes, cuidamos la pelota y lo importante era ganar.”, asumió Paredes quien fue amonestado en el primer tiempo y remplazado en los minutos finales.
“Es un clásico, fue siempre así. Lo más importante es que Boca ganó y la gente está contenta. Estamos a un paso.”, expresó el mediocampista en relación al primer objetivo de ganar la tabla anual.
“¿Por qué lo ganamos? Creo que porque hicimos un partido mucho más inteligente.”, analizó
Boca le ganó a River por tercera vez consecutiva algo que no pasaba en el Superclásico desde 1991 cuando al xeneize lo dirigía el Maestro Tabárez y jugaban, entre otros, Diego Latorre y Gabriel Batistuta.
Boca 1991
Boca 2025/26