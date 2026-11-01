Cómo quedaron Boca y River en el Clausura y la tabla anual tras el Superclásico en La Bombonera

Con este resultado, Boca está segundo la Zona A del Torneo Clausura con 30 puntos, a 3 del líder Instituto (33) y con ventaja sobre Vélez (28) y Defensa y Justicia (27 y un partido menos) que será su rival en la última fecha.

Boca sigue en carrera en todos los frentes y River está cada vez más lejos de terminar bien el 2026.

River, por su parte, quedó 4to en la Zona B con 23 puntos, lejos de los 3 primeros y con ventaja mínima sobre Belgrano y Barracas (ambos tienen 22 y un partido menos) y dos puntos más que Sarmiento (21). Lo bueno es que por ahora se clasifica y en la última fecha juega con el descendido Aldosivi.