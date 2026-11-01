Cómo quedaron Boca y River en el Clausura y la tabla anual tras el Superclásico en La Bombonera

Boca le ganó el Superclásico a River y más allá de la alegría por ganarle a su eterno rival quedó a un paso de ganar la tabla anual y cumplir así con otro de los objetivos que tiene en este cierre del 2026.
Boca le ganó el Superclásico a River y quedó a un paso de ganar la tabla anual
Boca le ganó el Superclásico a River y más allá de la alegría por ganarle a su eterno rival quedó a un paso de ganar la tabla anual y cumplir así con otro de los objetivos que tiene en este cierre del 2026.
Con este resultado, Boca está segundo la Zona A del Torneo Clausura con 30 puntos, a 3 del líder Instituto (33) y con ventaja sobre Vélez (28) y Defensa y Justicia (27 y un partido menos) que será su rival en la última fecha.
River, por su parte, quedó 4to en la Zona B con 23 puntos, lejos de los 3 primeros y con ventaja mínima sobre Belgrano y Barracas (ambos tienen 22 y un partido menos) y dos puntos más que Sarmiento (21). Lo bueno es que por ahora se clasifica y en la última fecha juega con el descendido Aldosivi.
En la tabla anual Boca quedó como único puntero con 60 unidades, ya tiene un lugar asegurado en la Copa Libertadores 2027 y a falta de solo una fecha para ganar el título de Campeón de Liga, pero Rosario Central lo sigue con 59 y Argentinos Juniors puede alcanzarlo porque tiene 57 y un partido menos.
Detrás aparece Vélez (56), Instituto y Gimnasia La Plata (ambos con 54), Independiente Rivadavia (53 y un partido menos) y River (52) quedó muy lejos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, pero todavía dentro del lote que entraría en la Copa Sudamericana 2027.
Lo cierto es que mientras Boca todavía puede ganar hasta 5 títulos en el cierre del 2026, River solo tiene por delante el Torneo Clausura y deberá ganarlo si quiere estar en la Copa Libertadores del año que viene.