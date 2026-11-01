Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, la final por el ascenso: el último cruce que los tuvo como protagonistas

Al Expreso en este partido lo dirigía la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, mientras que al conjunto de Ezeiza lo conducía Juan Manuel Llop, el DT que ascendió a Godoy Cruz en 2006.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi - Sergio Gómez.

Tristán Suárez 0: Cristian Correa; Matías Laurino, Gabriel Tomasini, Iago Iriarte y Leonel Canzoniero; Franco Quiroga, Ángel Almada, Ezequiel Melillo y Brian Oyola; Nicolás Messiniti y Nazareno Bazán. DT: Juan Manuel Llop.

Los dos mejores equipos del 2026 buscarán un lugar en Primera

Ahora la historia es diferente y los dos mejores equipos de la temporada de la Primera Nacional buscarán un lugar en Primera División en 2027.

Tristán Suárez, es el equipo revelación que jugará la final con Godoy Cruz, por un lugar en primera.

Godoy Cruz, dirigido por Pablo De Muner, logró sumar 66 puntos y se adjudicó el primer lugar del Grupo A.

Por su lado, Tristán Suárez, el equipo del Pancho José Martínez, igualó sin goles con el Deportivo Maipú, y se adjudicó el grupo B con 64 unidades.