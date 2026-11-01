Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, la final por el ascenso: el último cruce que los tuvo como protagonistas

Godoy Cruz se enfrentará con Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional por el título de campeón de la categoría y el primer ascenso a la Liga Profesional.
Godoy Cruz se medirá con Tristán Suárez en la final por el ascenso a la Liga Profesional. En el 2022 se enfrentaron por la Copa Argentina.
Godoy Cruz se enfrentará con Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional por el título de campeón de la categoría y el primer ascenso a la Liga Profesional.
Ambos se adjudicaron respectivamente los grupos A y B y se medirán el próximo 14 de noviembre, en una cancha neutral, con un único antecedente en un partido eliminatorio que data desde 2022.
El Tomba y el Lechero, se enfrentaron el 13 de mayo del 2022 por la Copa Argentina. Fue por los 32avos de final, en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, y ganó el Expreso 2 a 0 con goles de Tadeo Allende y Salomón Rodríguez.
Al Expreso en este partido lo dirigía la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, mientras que al conjunto de Ezeiza lo conducía Juan Manuel Llop, el DT que ascendió a Godoy Cruz en 2006.
Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi - Sergio Gómez.
Tristán Suárez 0: Cristian Correa; Matías Laurino, Gabriel Tomasini, Iago Iriarte y Leonel Canzoniero; Franco Quiroga, Ángel Almada, Ezequiel Melillo y Brian Oyola; Nicolás Messiniti y Nazareno Bazán. DT: Juan Manuel Llop.
Ahora la historia es diferente y los dos mejores equipos de la temporada de la Primera Nacional buscarán un lugar en Primera División en 2027.
Godoy Cruz, dirigido por Pablo De Muner, logró sumar 66 puntos y se adjudicó el primer lugar del Grupo A.
Por su lado, Tristán Suárez, el equipo del Pancho José Martínez, igualó sin goles con el Deportivo Maipú, y se adjudicó el grupo B con 64 unidades.