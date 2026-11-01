Leonardo Ponzio dio la cara y fue durísimo con el árbitro y el VAR tras la derrota de River en la Boca

Después de perder con Boca en La Bombonera, terminando con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el entrenador de River Leonardo Ponzio fue durísimo con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Después de perder con Boca en La Bombonera, terminando con nueve jugadores, el entrenador de River Leonardo Ponzio fue durísimo con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Después de perder con Boca en La Bombonera, terminando con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el entrenador de River Leonardo Ponzio fue durísimo con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Sobre el arbitraje y el VAR, el ex capitán millonario afirmó: “Queríamos que el arbitraje y el VAR quede exento de todo esto, vuelve a reiterarse que el VAR interfiere siempre en contra nuestro y en otros casos no interfiere.”
“No quiero que me den, pero tampoco que me quiten. En la vida hay que tener valores. No es bueno que este espectáculo, que se ve en todos lados, no tenga repercusiones por el fútbol.”, dijo el ex volante central.
“En la vida siempre hay que actuar intentando no hacer el mal, porque te están viendo tus familiares y amigos. Es un clásico muy lindo como para que tenga repercusiones por fuera del fútbol.”, sentenció Ponzio después de un partido en el que se vio claramente cuando tras la expulsión de Montiel cruzó al árbitro de forma irónica y le dijo varias veces: “¿Ya está? ¿Cumpliste?” y “¿Listo? Otro más, ¿no?”.
La caída en el Superclásico dejó a River en una situación complicada, lejos de los primeros puestos de la tabla anual y con la necesidad de ganarle en la última fecha a Aldosivi para después afrontar los playoffs del Clausura.
En un partido quedó marcado por las polémicas arbitrales, y en su primer Superclásico como entrenador, Ponzio se fue con más dudas que certezas y sin margen de error si River quiere jugar la Copa Libertadores en 2027.