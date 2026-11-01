Leonardo Ponzio dio la cara y fue durísimo con el árbitro y el VAR tras la derrota de River en la Boca

“En la vida siempre hay que actuar intentando no hacer el mal, porque te están viendo tus familiares y amigos. Es un clásico muy lindo como para que tenga repercusiones por fuera del fútbol.”, sentenció Ponzio después de un partido en el que se vio claramente cuando tras la expulsión de Montiel cruzó al árbitro de forma irónica y le dijo varias veces: “¿Ya está? ¿Cumpliste?” y “¿Listo? Otro más, ¿no?”.

"¿YA ESTÁ? " El cruce de Ponzio con el árbitro Ramírez tras la expulsión de Montiel. El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/OsRwOvs27c — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

El River de Ponzio, sin margen de error

La caída en el Superclásico dejó a River en una situación complicada, lejos de los primeros puestos de la tabla anual y con la necesidad de ganarle en la última fecha a Aldosivi para después afrontar los playoffs del Clausura.

En un partido quedó marcado por las polémicas arbitrales, y en su primer Superclásico como entrenador, Ponzio se fue con más dudas que certezas y sin margen de error si River quiere jugar la Copa Libertadores en 2027.