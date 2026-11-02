Cuándo cae el próximo feriado y cuántos fines de semana largos tiene noviembre 2026

Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en todo el país, garantizando una jornada de descanso generalizada en todas las provincias tanto para el sector público como para el privado.

nacional en todo el país, garantizando una jornada de generalizada en todas las provincias tanto para el sector público como para el privado. Martes 10 de noviembre: feriado aplicable únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba. En estas dos jurisdicciones se conformará un fin de semana extralargo de cuatro días (del sábado 7 al martes 10).

aplicable únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba. En estas dos jurisdicciones se conformará un extralargo de cuatro días (del sábado 7 al martes 10). Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Feriados 2026: el último fin de semana largo de noviembre

Apenas unos días después de los actos por el paso del Papa León XIV, llegará el conmemorativo por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre, en recuerdo de la Batalla de Vuelta de Obligado).

Para esta ocasión, la fecha se traslada al lunes 23 de noviembre, conformando el último fin de semana largo federal de tres días:

Sábado 21 de noviembre: descanso habitual.

habitual. Domingo 22 de noviembre: descanso habitual.

habitual. Lunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladado.

Calendario de feriados de diciembre

Para cerrar el ciclo 2026, el último mes del año sumará descansos ideales para el turismo y las fiestas: