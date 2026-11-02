Cuándo cae el próximo feriado y cuántos fines de semana largos tiene noviembre 2026

En la recta final del 2026, los argentinos ya empiezan a sacar cuentas y a planificar los últimos descansos del calendario escolar y laboral. El esquema de días no laborables y feriados nacionales de noviembre presenta un cronograma atípico, marcado por la visita al país del Papa León XIV.
La agenda oficial de feriados contempla un fin de semana XL extendido por la llegada del Papa León XIV, aunque su alcance y la cantidad de jornadas no laborables variará según cada provincia y jurisdicción.
Feriados por la visita del Papa León XIV
El paso del Papa León XIV por el país configurará un esquema de feriados nacionales y locales distribuidos a lo largo de tres jornadas consecutivas:
- Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en todo el país, garantizando una jornada de descanso generalizada en todas las provincias tanto para el sector público como para el privado.
- Martes 10 de noviembre: feriado aplicable únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba. En estas dos jurisdicciones se conformará un fin de semana extralargo de cuatro días (del sábado 7 al martes 10).
- Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Feriados 2026: el último fin de semana largo de noviembre
Apenas unos días después de los actos por el paso del Papa León XIV, llegará el conmemorativo por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre, en recuerdo de la Batalla de Vuelta de Obligado).
Para esta ocasión, la fecha se traslada al lunes 23 de noviembre, conformando el último fin de semana largo federal de tres días:
- Sábado 21 de noviembre: descanso habitual.
- Domingo 22 de noviembre: descanso habitual.
- Lunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladado.
Calendario de feriados de diciembre
Para cerrar el ciclo 2026, el último mes del año sumará descansos ideales para el turismo y las fiestas:
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos (puente).
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad, que generará el último fin de semana largo del año.
En pocas palabras
- Feriados de noviembre: el calendario de noviembre presenta un esquema atípico por la visita del Papa León XIV, con descansos variables por provincia.
- Feriado por el Papa León XIV: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 y miércoles 11 tendrán alcance local en CABA, Córdoba y Buenos Aires, respectivamente.
- Feriado Día de la Soberanía: el feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 23, conformando el último fin de semana largo federal de noviembre.