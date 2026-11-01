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Leo Ponzio tiene banca: el entrenador recibió apoyo en el banderazo de River antes del Superclásico

Los hinchas de River realizaron un banderazo este mediodía en apoyo al plantel de cara al Superclásico con Boca. El DT millonario, Leonardo Ponzio, tuvo apoyo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leo Ponzio recibió apoyo de los hinchas de River antes del Superclásico.

Leo Ponzio recibió apoyo de los hinchas de River antes del Superclásico.

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, recibió un gran apoyo de sus hinchas. Los seguidores millonarios realizaron un banderazo este mediodía en el estadio Monumental en apoyo al plantel de cara al Superclásico con Boca, que se jugará este domingo desde las 15 en La Bombonera

Los hinchas de River empiezan a agolparse en las inmediaciones del Estadio Monumental para acompañar al equipo antes de irse a la Bombonera. Un trapo de Leonardo Ponzio se vio una de las escaleras internas en apoyo al actual DT.

La bandera de los hinchas de River en apoyo a Leo Ponzio

La bandera dedicada a Ponzio tiene una gran imagen dekl ex volante Ponzio levantando la Copa Libertadores 2018, el trofeo que el Millonario conquistó ante Boca en la histórica final disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

"Leo Ponzio, el más campeón", fue el mensaje en la entrada a una de las tribunas. El DT millonario es el futbolista con más títulos en la historia del club, con 18 vueltas olímpicas, incluida la Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid ante su rival de toda la vida.

Además este espaldarazo para Ponzio es fundamental de cara al enfrentamiento con Boca, teniendo en cuenta que no está confirmado como DT para el 2027. Sonó Ramón Díaz como su remplazante, pero los buenos resultados taparon ese rumor. Obviamente su futuro como DT del elenco de Núñez dependerá del resultado de este partido con el rival de toda la vida y de si el elenco riverplatense ingresa a la Copa Libertadores del próximo año.

La probable formación de River para enfrentar a Boca en La Bombonera

El Millonario formaría para enfrentar al Xeneize con los siguientes jugadores: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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