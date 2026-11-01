Leo Ponzio tiene banca: el entrenador recibió apoyo en el banderazo de River antes del Superclásico

"Leo Ponzio, el más campeón", fue el mensaje en la entrada a una de las tribunas. El DT millonario es el futbolista con más títulos en la historia del club, con 18 vueltas olímpicas, incluida la Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid ante su rival de toda la vida.

Además este espaldarazo para Ponzio es fundamental de cara al enfrentamiento con Boca, teniendo en cuenta que no está confirmado como DT para el 2027. Sonó Ramón Díaz como su remplazante, pero los buenos resultados taparon ese rumor. Obviamente su futuro como DT del elenco de Núñez dependerá del resultado de este partido con el rival de toda la vida y de si el elenco riverplatense ingresa a la Copa Libertadores del próximo año.

La probable formación de River para enfrentar a Boca en La Bombonera

El Millonario formaría para enfrentar al Xeneize con los siguientes jugadores: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.