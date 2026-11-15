"Es tiempo de morir como el grano de trigo", la historia de la joven de Rivadavia que piden beatificar

Hoy la devoción por Carina Jaume en Rivadavia es sorprendente. Las publicaciones sobre ella en las redes sociales suman muchísimos comentarios que proponen que la joven que "murió como el grano de trigo" sea beatificada.

Eva Crastore dialogó con Diario UNO y contó detalles conmovedores de la vida, la enfermedad y "el nuevo nacimiento" -así considera ella la muerte- de su hija Carina.

Carina Jaume junto a su gatita, que la acompañó durante su enfermedad. Imagen: gentileza Eva Crastore.

Una vida dedicada a los demás

A los 15 años, Carina ya tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer por los demás. Junto a su mamá comenzó a darle forma a un proyecto que terminó convirtiéndose en el Hogar San Francisco de Asís, un espacio destinado a cuidar a ancianos abandonados.

Eva había conocido una experiencia similar en Bahía Blanca, y desde aquel momento sintió la necesidad de poner en marcha un lugar de esas características en su departamento. Antes de avanzar, consultó con su hija y con sus otros dos hijos. Carina aceptó y se involucró desde el primer momento.

Luego de su separación, Eva recibió un dinero que destinó a esta obra: junto a Carina crearon el hogar, que luego de la muerte de la joven también se conoció como "hogar de Carina".

Aunque estudiaba Psicopedagogía en Mendoza, los fines de semana la chica regresaba a Rivadavia para ayudar a su mamá con los abuelos. El hogar funcionó en una construcción humilde, donde recibían a personas mayores que habían quedado sin contención familiar. Eva recuerda que llevaba adelante buena parte de aquella tarea, pero que Carina era quien le daba fuerzas para continuar.

La fe, una elección que atravesó su existencia

La espiritualidad de Carina comenzó a manifestarse desde muy chica. Vivía a pocas cuadras de la iglesia de Rivadavia y fue construyendo una relación muy estrecha con la religión. Leía sobre santos, conocía sus historias y sentía una particular devoción por la Virgen y San Francisco de Asís.

Su mamá cuenta que, en realidad, fue su hija quien la acercó a la fe.

En esta imagen, que un compañero le hizo en una sesión de fotos, Carina ya había comenzado con el tratamiento y se había cortado el pelo. Imagen: gentileza Eva Crastore.

Durante su adolescencia también se preguntó si debía consagrar su vida a la religión. Sentía una profunda admiración por San Francisco de Asís, Santa Clara y la espiritualidad carmelita. Sin embargo, fue encontrando su camino en la vida laica, sin abandonar su compromiso religioso. Tenía novio, Miguel Ángel Cabrera, a quien llamaban Miky, estudiaba en la universidad y mantenía una intensa actividad solidaria.

Una película tuvo un papel especial en ese recorrido familiar. Un día, Eva encontró a su hija llorando frente al televisor mientras miraba Hermano Sol, Hermana Luna, la película sobre la vida de San Francisco de Asís. Carina le pidió que se sentara a verla. Las dos terminaron llorando juntas y, a partir de entonces, la película también se convirtió en una referencia para su mamá.

Una enfermedad que cambió su manera de mirar la vida

En marzo de 1995, cuando tenía 20 años y cursaba sus estudios universitarios, Carina comenzó a presentar moretones y un cansancio extremo. Los estudios confirmaron que tenía leucemia linfoblástica aguda. A partir de entonces comenzó un tratamiento que se extendió durante nueve meses y que incluyó internaciones en Mendoza y Buenos Aires.

La enfermedad avanzó con complicaciones muy severas. Los tratamientos afectaron su esófago y, durante una intervención para intentar resolver ese problema en Buenos Aires, sufrió una perforación que agravó su estado. Su mamá recuerda los traslados entre hospitales, los tratamientos y todo lo que intentaron hacer para salvarla.

Durante ese período siguió escribiendo y dejó algunas de las reflexiones más significativas de sus diarios y cartas. En una dirigida a sus compañeras de facultad, les pidió que no permitieran que las preocupaciones cotidianas les impidieran valorar las cosas esenciales: la vida, la salud, la presencia de los seres queridos, el trabajo, el estudio y hasta el perfume de una flor.

También escribió sobre la importancia de expresar el afecto. El aislamiento que atravesó durante las internaciones le permitió dimensionar cuánto se extrañaban los abrazos, las caricias y los gestos cotidianos. "Después de que pase todo esto, una de las lecciones que vamos a aprender es a darnos cariño y demostrarnos cuánto nos amamos", dejó escrito.

En otra reflexión se refirió a la enfermedad. "Estoy aprendiendo tanto, que no es un paréntesis: es un trampolín en mi vida", escribió. Y agregó que esperaba salir de esa experiencia con fuerzas para vivir el tiempo que le quedara, poco o mucho.

El hallazgo de los diarios que dieron lugar al libro de Carina

Además de sus tareas solidarias, Carina tenía inclinaciones artísticas. Aquí se la ve dándole forma a una imagen de Cristo en la arena. Fue en el verano de 1989. Imagen: gentileza Eva Crastore.

Después de la muerte de su hija, Eva estaba completamente desconsolada. Lo único que la conformaba era sentir cerca la presencia de Carina y, por esto, un día entró en su habitación y se recostó en su cama.

"Yo nunca entraba en la habitación de mi hija. Ella era muy prolija, muy detallista con sus cosas, y esa habitación era su templo", contó la madre. Pero el deseo de abrazar a Carina la hizo entrar en el cuarto que había quedado intacto, tal y como ella lo dejó.

Lo único que calmaba un poco mi tristeza era escribir. Me puse a buscar una lapicera para poder hacerlo, pero no encontré ninguna, lo que sí encontré fueron los diarios de Carina Lo único que calmaba un poco mi tristeza era escribir. me puse a buscar una lapicera para poder hacerlo, pero no encontré ninguna, lo que sí encontré fueron los diarios de Carina

La madre desconocía que su hija escribía diarios desde chica y los guardaba bajo llave. No sabía que existían ni conocía el contenido de aquellas páginas.

"Pensé que si Carina quería que los leyera, iba a encontrar las llaves, y si no, los dejaría en el mismo lugar, sin tocarlos". Con el correr de los días, Eva encontró las llaves de los diarios.

Su contenido la sorprendió.

Carina escribía con una soltura que no era habitual en una adolescente. Mensajes muy profundos, muchos dedicados a la devoción religiosa que sentía, pero también contaba en algunos pasajes que había decidido entregar oración y sacrificio por amor a distintas causas. Una de ellas era la relación de sus padres, que percibía que se resquebrajaba.

Pero también deseaba un mundo mejor y su intención de darle forma era a través de escribir esos mensajes.

En sus escritos aparecían sus preocupaciones, sus reflexiones sobre la vida, sus vínculos familiares. Ofrecía sacrificios y momentos de ayuno por distintas personas.

El doloroso día que dio lugar al título del libro

El libro "Es tiempo de morir como el grano de trigo", en el que su madre quiso plasmar los pensamientos de fe y entrega de su hija. Imagen: gentileza Eva Crastore.

Cuando Eva compiló el material de los diarios íntimos de su hija para hacer un libro, pensó en que debía ponerle un título. Ese pensamiento la transportó inmediatamente a uno de los días más tristes de su vida.

"Era el Año Nuevo de 1996. Carina y yo estábamos en un hotel en Buenos Aires; el tratamiento había terminado y ya no sabíamos qué hacer. Teníamos que volver a Mendoza. Ella se encontraba realmente muy mal, tenía muchos dolores. Las dos nos quedamos solas y abrazadas, escuchando los ruidos de la ciudad, la pirotecnia, las luces, la gente que celebraba, y nuestra vida se estaba derrumbando".

La desesperación de la madre la llevó a buscar en su hija una señal del camino que debían seguir. "¿Qué hacemos, Carina? ¿Cómo pensás que nos va a ir con esto?", le preguntó Eva. Carina, con la dulzura que la caracterizaba, le respondió:

Creo, mami, que es tiempo de morir, como el grano de trigo Creo, mami, que es tiempo de morir, como el grano de trigo

A los tres días, Carina murió.

Su mamá cuenta emocionada que el día de la despedida de su hija -3 de enero de 1996- comprendió lo mucho que la querían. La gente no dejaba de llegar al velatorio. Muchos eran niños del barrio Brandsen a los que Carina les había dado catequesis.

"Eran chicos muy humildes, no tenían dinero para comprar flores. Así es que llegaban con las flores de su propio jardín, envueltas en un papelito. Le llenaron el cajón con esos ramitos caseros".

Ni las retinas ni el corazón de la madre olvidaron jamás esa escena, que 30 años después ella cuenta con una nitidez como si la estuviera viendo pasar nuevamente ante sus ojos.

La devoción popular que mantiene viva su memoria

30 años después de su muerte, Carina sigue presente en la vida de muchas personas de Rivadavia. Su historia trascendió el ámbito familiar y religioso: hay vecinos que la recuerdan como una joven luminosa, cuya manera de vivir la fe y de acercarse a los demás dejó una huella profunda. Esa devoción se expresa en los testimonios de quienes la conocieron, pero también en personas que, después de leer sus escritos, encontraron en ella una referencia espiritual.

El sacerdote Daniel Caballero, de la iglesia a la que asistía Carina, le pidió a Eva una fotografía de su hija y la colocó a los pies de la imagen de un santo en el altar. También abrió un libro de testimonios para que quienes quisieran pudieran dejar por escrito sus experiencias y contar qué significaba la joven en sus vidas. Algunas personas incluso atribuyen a su intercesión hechos que consideran milagrosos.

Ese reconocimiento de la comunidad fue el que impulsó la presentación de su historia ante el Arzobispado. Eva llevó los diarios de su hija, distintos documentos y un resumen. La institución recibió el material y el caso está siendo estudiado, pero todavía no existe una causa de beatificación formalmente iniciada. El pedido de que Carina sea beatificada, en cambio, ya circula entre quienes mantienen viva su memoria en Rivadavia.

Eva, mientras tanto, sigue compartiendo los escritos que encontró después de la muerte de su hija. Para ella, publicar el libro fue una manera de conservar algo de Carina, pero también de permitir que otras personas conocieran su legado.