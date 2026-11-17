El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una semana marcada por las temperaturas moderadas y la presencia recurrente de nubosidad e inestabilidad en gran parte de la provincia. De acuerdo con los informes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el llano mendocino mantendrá un ambiente agradable sin los picos de calor agobiante de jornadas anteriores, con marcas máximas que oscilarán entre los 24 °C y los 28 °C.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian tormentas aisladas y temperaturas agradables toda la semana
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan jornadas templadas en el llano, con registros térmicos que no superarán los 28 °C
A lo largo de los próximos días, la temperatura en Mendoza se mantendrá estable mientras los fenómenos de lluvia se alternan entre tormentas aisladas en los oasis productivos y precipitaciones débiles en la zona de alta montaña.
Martes y miércoles: tormentas nocturnas y descenso térmico
Este martes 17 de noviembre se presenta como una de las jornadas más inestables de la semana. Contingencias Climáticas prevé cielo parcialmente nublado con tormentas aisladas y descenso de la temperatura, acompañado por vientos leves del este y precipitaciones en cordillera, con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 16,9 °C. Por su parte, el SMN estima una máxima de 26 °C (mínima de 16 °C) y advierte que las tormentas en Mendoza ganarán mayor probabilidad hacia la noche, alcanzando un rango de entre el 40% y el 70%.
Para el miércoles 18 de noviembre se espera una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas del llano. El organismo provincial anuncia nubosidad variable con poco cambio térmico, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, proyectando una máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C. En tanto, el reporte nacional indica que tras algunos chaparrones aislados durante la madrugada, el cielo permanecerá mayormente a parcialmente nublado sin lluvias el resto del día, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima fresca de 13 °C.
Jueves y viernes: regreso de las lluvias y tardes templadas
La inestabilidad volverá a cobrar protagonismo el jueves 19 de noviembre. Contingencias Climáticas pronostica un día con nubosidad variable, tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur y precipitaciones débiles en alta montaña, con una máxima de 28 °C y una mínima de 15 °C. En sintonía, el SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 25 °C y mínima de 15 °C.
El viernes 20 de noviembre cerrará la semana laboral con un escenario más estable en las zonas urbanas. El ente provincial prevé cielo parcialmente nublado con poco cambio en el termómetro, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, con una máxima de 27 °C y mínima de 14 °C. El SMN coincide en un viernes mayormente a parcialmente nublado sin probabilidades significativas de lluvia en el Gran Mendoza, estimando 24 °C de máxima y 14 °C de mínima.
Cómo estará el tiempo en Mendoza el fin de semana
De cara al descanso semanal, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa excelentes condiciones para realizar actividades al aire libre. Tanto el sábado 21 como el domingo 22 de noviembre se presentarán con cielo parcialmente nublado, vientos suaves a moderados del sector este y noreste, y escasa a nula probabilidad de precipitaciones. En ambas jornadas, el termómetro partirá desde una mínima de 16 °C hasta alcanzar una temperatura máxima de 27 °C.
En pocas palabras
- Temperaturas agradables: El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa máximas de hasta 28 °C toda la semana.
- Inestabilidad y tormentas: Se esperan lluvias aisladas y tormentas, especialmente durante la noche del martes y jueves.
- Fines de semana con buen tiempo: El sábado 21 y domingo 22 de noviembre presentarán cielo parcialmente nublado y máximas de 27 °C.