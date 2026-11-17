Para el miércoles 18 de noviembre se espera una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas del llano. El organismo provincial anuncia nubosidad variable con poco cambio térmico, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, proyectando una máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C. En tanto, el reporte nacional indica que tras algunos chaparrones aislados durante la madrugada, el cielo permanecerá mayormente a parcialmente nublado sin lluvias el resto del día, con una temperatura máxima de 24 °C y una mínima fresca de 13 °C.

Jueves y viernes: regreso de las lluvias y tardes templadas

La inestabilidad volverá a cobrar protagonismo el jueves 19 de noviembre. Contingencias Climáticas pronostica un día con nubosidad variable, tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur y precipitaciones débiles en alta montaña, con una máxima de 28 °C y una mínima de 15 °C. En sintonía, el SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 25 °C y mínima de 15 °C.

El viernes 20 de noviembre cerrará la semana laboral con un escenario más estable en las zonas urbanas. El ente provincial prevé cielo parcialmente nublado con poco cambio en el termómetro, vientos leves del este y precipitaciones débiles en cordillera, con una máxima de 27 °C y mínima de 14 °C. El SMN coincide en un viernes mayormente a parcialmente nublado sin probabilidades significativas de lluvia en el Gran Mendoza, estimando 24 °C de máxima y 14 °C de mínima.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el fin de semana

De cara al descanso semanal, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa excelentes condiciones para realizar actividades al aire libre. Tanto el sábado 21 como el domingo 22 de noviembre se presentarán con cielo parcialmente nublado, vientos suaves a moderados del sector este y noreste, y escasa a nula probabilidad de precipitaciones. En ambas jornadas, el termómetro partirá desde una mínima de 16 °C hasta alcanzar una temperatura máxima de 27 °C.