El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves la Ley N° 9743 conocida como Ley Faustino Díaz, que establece el marco regulatorio para el funcionamiento y la seguridad de las escuelas de verano en toda la provincia. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y fija un plazo de 180 días para adecuar los trámites de inscripción.
La legislación alcanza a todo proyecto recreativo o deportivo temporario destinado a niños, niñas y adolescentes durante el verano, ya sea organizado por clubes, asociaciones civiles, sindicatos, entidades privadas o dependencias provinciales y municipales.
Registro obligatorio y documentación a la vista
La ley crea una nómina específica dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, cuya constancia tendrá validez por una temporada y carácter de Declaración Jurada. Para inscribirse, los organizadores deberán presentar los datos del responsable legal, del coordinador técnico y del predio, además del proyecto pedagógico.
También será obligatorio adjuntar la habilitación municipal que acredite las condiciones edilicias y de salubridad, junto con las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y del servicio de emergencias médicas con traslado urgente (Área Protegida). Una vez habilitada, cada institución figurará en un listado web oficial y deberá exhibir toda esta documentación en papel en el ingreso del predio para consulta de las familias.
Requisitos para el personal y las salidas
Con el foco puesto en la prevención y el cuidado de los menores, la ley establece requisitos estrictos sobre los equipos de trabajo y el uso de natatorios:
- Profesionales matriculados y antecedentes: cada escuela deberá estar a cargo de un profesor o licenciado en Educación Física matriculado. Todo el personal docente y de apoyo deberá contar con Certificado de Antecedentes Penales.
- Cupo por docente: para grupos de niños menores de 5 años, se exige un profesor de Educación Física y un auxiliar cada 15 chicos como máximo.
- Guardavidas y RCP: en los predios con piletas será obligatorio contar con al menos un guardavidas habilitado cada 50 niños, además de cerramientos de protección. Todo el personal deberá estar capacitado en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se dictarán talleres de identificación de riesgos adaptados a la edad de los menores.
Por otra parte, si se organizan excursiones o campamentos con pernocte fuera del establecimiento, será indispensable contar con autorización escrita de los padres o tutores y contratar transporte debidamente habilitado.
Controles estrictos y prevención en piletas
En los predios que cuenten con natatorios, el titular o concesionario deberá garantizar cerramientos de protección y la presencia permanente de al menos un guardavidas habilitado cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso de la pileta.
Además, todo el personal del establecimiento deberá estar capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP) y gestión de riesgos, y se dictarán talleres adaptados a la edad de los menores para que aprendan a identificar peligros en el agua. Por último, la normativa invita a los municipios a adherir a la ley y crear sus propios registros locales.
En pocas palabras
- Ley Faustino Díaz: Mendoza promulgó normativa para escuelas de verano con exigencias de seguridad y capacitación.
- Registro y Documentación: se crea un registro obligatorio con habilitación municipal y seguros.
- Personal y Cupos: se exigen profesionales matriculados, certificados de antecedentes y cupos por docente.