También será obligatorio adjuntar la habilitación municipal que acredite las condiciones edilicias y de salubridad, junto con las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y del servicio de emergencias médicas con traslado urgente (Área Protegida). Una vez habilitada, cada institución figurará en un listado web oficial y deberá exhibir toda esta documentación en papel en el ingreso del predio para consulta de las familias.

Además de reforzar la seguridad en las piletas, la normativa establece talleres adaptados a cada edad para que los chicos aprendan a identificar riesgos en el agua.

Requisitos para el personal y las salidas

Con el foco puesto en la prevención y el cuidado de los menores, la ley establece requisitos estrictos sobre los equipos de trabajo y el uso de natatorios:

Profesionales matriculados y antecedentes: cada escuela deberá estar a cargo de un profesor o licenciado en Educación Física matriculado. Todo el personal docente y de apoyo deberá contar con Certificado de Antecedentes Penales .

cada escuela deberá estar a cargo de un profesor o licenciado en Educación Física matriculado. Todo el personal docente y de apoyo deberá contar con . Cupo por docente: para grupos de niños menores de 5 años, se exige un profesor de Educación Física y un auxiliar cada 15 chicos como máximo.

para grupos de niños menores de 5 años, se exige un profesor de Educación Física y un auxiliar cada 15 chicos como máximo. Guardavidas y RCP: en los predios con piletas será obligatorio contar con al menos un guardavidas habilitado cada 50 niños, además de cerramientos de protección. Todo el personal deberá estar capacitado en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se dictarán talleres de identificación de riesgos adaptados a la edad de los menores.

Por otra parte, si se organizan excursiones o campamentos con pernocte fuera del establecimiento, será indispensable contar con autorización escrita de los padres o tutores y contratar transporte debidamente habilitado.

Las escuelas estarán a cargo de un profesor de Educación Física matriculado y todo el personal deberá acreditar antecedentes penales y capacitación en RCP.

Controles estrictos y prevención en piletas

En los predios que cuenten con natatorios, el titular o concesionario deberá garantizar cerramientos de protección y la presencia permanente de al menos un guardavidas habilitado cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso de la pileta.

Además, todo el personal del establecimiento deberá estar capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP) y gestión de riesgos, y se dictarán talleres adaptados a la edad de los menores para que aprendan a identificar peligros en el agua. Por último, la normativa invita a los municipios a adherir a la ley y crear sus propios registros locales.