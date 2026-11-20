River recibirá el próximo domingo a las 19 a Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura. El entrenador millonario, Leonardo Ponzio, debe definir el equipo para ese fundamental partido para el club de Núñez, que necesita salir campeón para clasificarse a la Copa Libertadores 2027.
¿Cuál es el equipo que pondrá Ponzio en el partido fundamental que tiene River ante Lanús?
River jugará con Lanús, en el Monumental, el próximo domingo a las 19, por los octavos de final del Torneo Clausura.
Giovanni González ingresaría en River en lugar del suspendido Gonzalo Montiel (le queda una fecha más a pesar de que le bajaron la sanción).
Además el DT riverplatense debe decidir entre mantener la confianza en Lucas Martínez Quarta o sostener a Lautaro Rivero como compañero de zaga de Nicolás Otamendi.
En el mediocampo el juvenil Santiago Espíndola le ganaría la pulseada a Fausto Vera, quien se recuperó de un desgarro en el isquiotibial derecho pero ahora tiene una tendinitis en el pie derecho.
En la delantera no hay dudas, ya que jugarán Ángel Correa y Lucas Beltrán.
River necesita ganarle al Granate -el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino- para seguir en carrera. El elenco de Núñez no tuvo un buen año y espera ganar el Clausura para ir a la Libertadores 2027, algo muy difícil de concretar teniendo en cuenta su actualidad futbolística.
La probable formación de River para enfrentar a Lanús
El Millonario formaría ante el Granate con. Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Tomás Andrada, Santiago Espíndola o Fausto Vera y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.