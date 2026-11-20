En el mediocampo el juvenil Santiago Espíndola le ganaría la pulseada a Fausto Vera, quien se recuperó de un desgarro en el isquiotibial derecho pero ahora tiene una tendinitis en el pie derecho.

En la delantera no hay dudas, ya que jugarán Ángel Correa y Lucas Beltrán.

River necesita ganarle al Granate -el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino- para seguir en carrera. El elenco de Núñez no tuvo un buen año y espera ganar el Clausura para ir a la Libertadores 2027, algo muy difícil de concretar teniendo en cuenta su actualidad futbolística.

La probable formación de River para enfrentar a Lanús

El Millonario formaría ante el Granate con. Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Tomás Andrada, Santiago Espíndola o Fausto Vera y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.