Alexis Matteo dejó de ser el entrenador del Deportivo Maipú tras la caída ante Quilmes

Alexis Matteo dejó su cargo de entrenador del Deportivo Maipú tras la caída de este domingo por 2 a 1 ante Quilmes, de visitante, por la octava fecha de la Primera Nacional. Así lo informó el club de calle Vergara en las redes sociales.
Alexis Matteo dejó de ser el técnico del Deportivo Maipú tras la caída de este domingo ante Quilmes, de visitante, por la octava fecha de la Primera Nacional
Alexis Matteo dejó su cargo de entrenador del Deportivo Maipú tras la caída de este domingo por 2 a 1 ante Quilmes, de visitante, por la octava fecha de la Primera Nacional. Así lo informó el club de calle Vergara en las redes sociales.
"El Club Deportivo Maipú informa que Alexis Matteo ha dejado de ser el director técnico del plantel profesional, de común acuerdo con la Comisión Directiva. Agradecemos su trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", dijo la entidad cruzada en un comunicado.
Deportivo Maipú perdió ante Quilmes, lleva cinco encuentros al hilo sin conocer la victoria, con un empate y cuatro derrotas en forma consecutiva: ante Atlanta, Midland, Godoy Cruz y Quilmes.
El Cruzado se ubica en el último puesto de la Zona B con 4 puntos y en descenso directo
Deportivo Maipú ganó un partido, empató uno y perdió cinco.
Además Deportivo Maipú en este 2026 perdió 1 a 0 ante Deportivo Riestra y quedó eliminado de la Copa Argentina.
Luego en el arranque del torneo perdió de visitante ante Agropecuario por 2 a 1. En la segunda fecha le ganó a Atlético de Rafaela por 2 a 1 de local. Luego empató de visitante ante San Martín de Tucumán 2 a 2 y sufrió 4 derrotas al hilo Atlanta (1-3) Midland 0- 1 Godoy Cruz 0- 1 y Quilmes 1- 2
Alexis Matteo asumió en la fecha 20 de la Primera Nacional 2025 ante San Miguel, en condición de local. Dirigió 16 partidos en el torneo, 15 por la fase regular y uno más en el Reducido: el saldo marca que ganó 6 encuentros, perdió otros 6 y empató 4.