Alexis Matteo dejó de ser el entrenador del Deportivo Maipú tras la caída ante Quilmes

El Cruzado se ubica en el último puesto de la Zona B con 4 puntos y en descenso directo

Deportivo Maipú ganó un partido, empató uno y perdió cinco.

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Además Deportivo Maipú en este 2026 perdió 1 a 0 ante Deportivo Riestra y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Luego en el arranque del torneo perdió de visitante ante Agropecuario por 2 a 1. En la segunda fecha le ganó a Atlético de Rafaela por 2 a 1 de local. Luego empató de visitante ante San Martín de Tucumán 2 a 2 y sufrió 4 derrotas al hilo Atlanta (1-3) Midland 0- 1 Godoy Cruz 0- 1 y Quilmes 1- 2

Los números de Alexis Matteo en el Deportivo Maipú

Alexis Matteo asumió en la fecha 20 de la Primera Nacional 2025 ante San Miguel, en condición de local. Dirigió 16 partidos en el torneo, 15 por la fase regular y uno más en el Reducido: el saldo marca que ganó 6 encuentros, perdió otros 6 y empató 4.