Durante décadas, algunas especies han desaparecido de sus hábitats naturales hasta el punto de que sus últimos ejemplares solo pueden encontrarse en centros de conservación. En Hawái, Estados Unidos, un proyecto de conservación está intentando conseguir que un ave que llevaba más de dos décadas sin vivir en libertad pueda hacerlo.
Se trata del cuervo hawaiano, conocido localmente como alal. En diciembre de 2024, cinco ejemplares fueron liberados en los bosques de Haleakal, en la isla de Maui. Casi dos años después, los cinco continúan vivos y en buen estado de salud, un resultado que supone un avance importante para una especie que desapareció de la naturaleza en 2002.
Cinco ejemplares regresaron a los bosques de Hawái
El alal (Corvus hawaiiensis) es un cuervo endémico del archipiélago hawaiano. Su población silvestre fue disminuyendo por diferentes amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat, las enfermedades y la presencia de depredadores introducidos. En 2002 desaparecieron los últimos ejemplares conocidos en libertad y la especie pasó a depender de programas de reproducción en cautividad.
La nueva oportunidad llegó en noviembre de 2024, cuando tres machos y dos hembras jóvenes fueron liberados en una zona forestal de Maui. La elección de esta isla no fue casual, allí no habita el io, el gavilán hawaiano que había causado importantes pérdidas en anteriores intentos de reintroducción en la isla de Hawái.
Las cinco aves habían sido criados en centros especializados y preparados para desenvolverse en su nuevo entorno. Antes de salir, pasaron varias semanas en una instalación situada en el propio bosque para familiarizarse con los comederos y las condiciones del lugar.
Dos años de supervivencia y los primeros intentos de reproducción
El seguimiento de los animales ha permitido comprobar que están aprendiendo a desenvolverse en libertad. Los investigadores los han observado alimentándose de frutos autóctonos, insectos, arañas y pequeños vertebrados. También han establecido territorios y formado vínculos de pareja.
Uno de los avances más importantes es que una pareja dominante ha construido nidos durante dos temporadas reproductivas consecutivas. La hembra ha llegado a permanecer en el nido mientras el macho lo vigilaba, aunque todavía no han conseguido sacar adelante ningún polluelo.
El equipo continúa proporcionándoles alimento suplementario mediante comederos automáticos instalados en el bosque, mientras supervisa su salud y comportamiento. También han logrado superar tormentas intensas y episodios meteorológicos adversos.
En pocas palabras
- Cuervo hawaiano: Cinco ejemplares fueron liberados en los bosques de Haleakal, Maui, tras estar extintos en estado salvaje desde 2002.
- Adaptación exitosa: Las aves se adaptan bien a su hábitat, se alimentan de recursos locales y forman parejas, con intentos de construcción de nidos.
- Conservación a largo plazo: Los esfuerzos buscan que estas aves recuperen su rol ecológico en un entorno sin depredadores naturales como el io.