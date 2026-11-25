La nueva oportunidad llegó en noviembre de 2024, cuando tres machos y dos hembras jóvenes fueron liberados en una zona forestal de Maui. La elección de esta isla no fue casual, allí no habita el io, el gavilán hawaiano que había causado importantes pérdidas en anteriores intentos de reintroducción en la isla de Hawái.

Las cinco aves habían sido criados en centros especializados y preparados para desenvolverse en su nuevo entorno. Antes de salir, pasaron varias semanas en una instalación situada en el propio bosque para familiarizarse con los comederos y las condiciones del lugar.

Dos años de supervivencia y los primeros intentos de reproducción

El seguimiento de los animales ha permitido comprobar que están aprendiendo a desenvolverse en libertad. Los investigadores los han observado alimentándose de frutos autóctonos, insectos, arañas y pequeños vertebrados. También han establecido territorios y formado vínculos de pareja.

Uno de los avances más importantes es que una pareja dominante ha construido nidos durante dos temporadas reproductivas consecutivas. La hembra ha llegado a permanecer en el nido mientras el macho lo vigilaba, aunque todavía no han conseguido sacar adelante ningún polluelo.

El equipo continúa proporcionándoles alimento suplementario mediante comederos automáticos instalados en el bosque, mientras supervisa su salud y comportamiento. También han logrado superar tormentas intensas y episodios meteorológicos adversos.