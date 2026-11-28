Otra característica es HDMI ARC, que permite enviar el sonido del televisor hacia una barra de sonido o un sistema de audio mediante el mismo cable HDMI. Su evolución, HDMI eARC, ofrece mayor ancho de banda y permite transmitir formatos de audio de mayor calidad, como Dolby Atmos sin compresión.

El puerto HDMI del televisor es un tesoro tecnológico.

La tercera utilidad consiste en conectar una computadora portátil o de escritorio para utilizar el televisor como monitor. De esta manera, se pueden visualizar presentaciones, trabajar con documentos, navegar por internet o reproducir contenido multimedia en una pantalla más grande. Dependiendo del modelo, también es posible aprovechar resoluciones 4K y frecuencias de actualización superiores.

Una cuarta función está relacionada con las consolas de videojuegos. Algunos televisores cuentan con entradas HDMI compatibles con tecnologías como ALLM (modo automático de baja latencia) y VRR (frecuencia de actualización variable). Estas características ayudan a reducir el retraso entre los controles y la imagen, además de mejorar la fluidez durante las partidas.

Por último, el puerto HDMI permite conectar dispositivos de reproducción multimedia, como Chromecast, Fire TV Stick o reproductores similares. Estos accesorios incorporan aplicaciones de streaming y otras herramientas inteligentes, por lo que pueden ampliar las opciones de entretenimiento de televisores que no cuentan con un sistema Smart TV actualizado.

El puerto HDMI del televisor permite conectar dispositivos periféricos, entre otras cosas.

Cómo comprobar qué funciones admite tu televisor o Smart TV

No todos los puertos HDMI ofrecen las mismas prestaciones. Algunos televisores incluyen conexiones ARC o eARC únicamente en una entrada específica, mientras que otras admiten resoluciones, frecuencias y tecnologías diferentes.

Para identificar sus posibilidades, conviene revisar las inscripciones junto a cada conexión y consultar el manual del fabricante. También es importante utilizar cables compatibles con las características que se desean aprovechar.