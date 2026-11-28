Los televisores modernos incorporan diferentes conexiones que permiten ampliar sus posibilidades de entretenimiento, pero una de las más importantes suele pasar inadvertida: el puerto HDMI.
Aunque muchas personas utilizan el puerto HDMI únicamente para conectar una consola de videojuegos o una computadora, esta entrada ofrece otras funciones que pueden mejorar la experiencia audiovisual y simplificar el uso de distintos dispositivos.
Las 5 funciones del puerto HDMI que pocos conocen
Una de las funciones más interesantes es HDMI-CEC, una tecnología que permite controlar diferentes dispositivos conectados al televisor utilizando un solo control remoto. Por ejemplo, es posible encender una consola o un reproductor multimedia y hacer que el Smart TV se active automáticamente. Según la marca, esta función recibe nombres comerciales como Anynet+, Simplink o Bravia Sync.
Otra característica es HDMI ARC, que permite enviar el sonido del televisor hacia una barra de sonido o un sistema de audio mediante el mismo cable HDMI. Su evolución, HDMI eARC, ofrece mayor ancho de banda y permite transmitir formatos de audio de mayor calidad, como Dolby Atmos sin compresión.
La tercera utilidad consiste en conectar una computadora portátil o de escritorio para utilizar el televisor como monitor. De esta manera, se pueden visualizar presentaciones, trabajar con documentos, navegar por internet o reproducir contenido multimedia en una pantalla más grande. Dependiendo del modelo, también es posible aprovechar resoluciones 4K y frecuencias de actualización superiores.
Una cuarta función está relacionada con las consolas de videojuegos. Algunos televisores cuentan con entradas HDMI compatibles con tecnologías como ALLM (modo automático de baja latencia) y VRR (frecuencia de actualización variable). Estas características ayudan a reducir el retraso entre los controles y la imagen, además de mejorar la fluidez durante las partidas.
Por último, el puerto HDMI permite conectar dispositivos de reproducción multimedia, como Chromecast, Fire TV Stick o reproductores similares. Estos accesorios incorporan aplicaciones de streaming y otras herramientas inteligentes, por lo que pueden ampliar las opciones de entretenimiento de televisores que no cuentan con un sistema Smart TV actualizado.
Cómo comprobar qué funciones admite tu televisor o Smart TV
No todos los puertos HDMI ofrecen las mismas prestaciones. Algunos televisores incluyen conexiones ARC o eARC únicamente en una entrada específica, mientras que otras admiten resoluciones, frecuencias y tecnologías diferentes.
Para identificar sus posibilidades, conviene revisar las inscripciones junto a cada conexión y consultar el manual del fabricante. También es importante utilizar cables compatibles con las características que se desean aprovechar.