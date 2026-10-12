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Gran sorpresa en el Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina perdió en el debut ante Francia

Este lunes la Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines debutó en el Mundial de Asunción, que forma parte de los World Skate Games 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina cayó ante Francia en su debut en el Mundial de hockey sobre patines.
La Selección argentina cayó ante Francia en su debut en el Mundial de hockey sobre patines.Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

Este lunes la Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines con una caída por 2 a 1 ante Francia en el Mundial de Asunción, que forma parte de los World Skate Games 2026. El partido se pudo ver por El Siete, el Canal 7 Mendoza y todo el torneo ecuménico se podrá disfrutar por esta pantalla.

El elenco nacional que dirige el sanjuanino José Luis Páez (fue un símbolo del equipo albiceleste) perdió ante los franceses y fue toda una sorpresa. Sin embargo, si bien Argentina deberá mejorar en su juego, tiene la posibilidad de recuperarse ya que en el certamen la primera fase sirve para ordenar a los equipos de cara a los cuartos de final.

Este es el plantel de la Selecci&oacute;n argentina de varones de hockey sobre patines.

Este es el plantel de la Selección argentina de varones de hockey sobre patines.

Los goles de Francia, que indudablemente ha mejorado en su hockey, fueron anotados por Bruno Di Benedetto y Marc Rouzé. Para los Albicelestes descontó el mendocino Facundo Navarro (también juega su comprovinciano Lucas Martínez).

Argentina, que integra el Grupo A, aún debe jugar con Angola y Chile por la primera fase.

En el otro partido de este grupo, angoleños y chilenos empataron 2 a 2.

Francia dio la sorpresa y venci&oacute; a Argentina.

Francia dio la sorpresa y venció a Argentina.

Por el Grupo B, España superó a Italia 3 a 2 y ahora deben jugar Suiza y Portugal.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines

El equipo albiceleste, que tiene 6 títulos mundiales -los máximos ganadores son España y Portugal, con 18 y 16 copas cada uno, respectivamente-, jugará este martes desde las 20 (hora Argentina) con Angola. El miércoles en ese mismo horario el elenco de esta tierra se medirá con Chile.

Ya jugaron sus respectivos mundiales en Asunción, las selecciones argentinas de senior femenino y Sub 19 de varones. Las chicas, con las mendocinas Adriana Soto, Valentina y Julieta Fernández, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo, fueron subcampeonas y los pibes que dirige el Tuco Ábalos (su ayudante es Diego Guerrero), con Valentín Funes, Bautista Pascual y Lucas Sottano, fueron terceros.

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