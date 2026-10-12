Gran sorpresa en el Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina perdió en el debut ante Francia

Argentina, que integra el Grupo A, aún debe jugar con Angola y Chile por la primera fase.

En el otro partido de este grupo, angoleños y chilenos empataron 2 a 2.

Francia dio la sorpresa y venció a Argentina. Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

Por el Grupo B, España superó a Italia 3 a 2 y ahora deben jugar Suiza y Portugal.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines

El equipo albiceleste, que tiene 6 títulos mundiales -los máximos ganadores son España y Portugal, con 18 y 16 copas cada uno, respectivamente-, jugará este martes desde las 20 (hora Argentina) con Angola. El miércoles en ese mismo horario el elenco de esta tierra se medirá con Chile.

Ya jugaron sus respectivos mundiales en Asunción, las selecciones argentinas de senior femenino y Sub 19 de varones. Las chicas, con las mendocinas Adriana Soto, Valentina y Julieta Fernández, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo, fueron subcampeonas y los pibes que dirige el Tuco Ábalos (su ayudante es Diego Guerrero), con Valentín Funes, Bautista Pascual y Lucas Sottano, fueron terceros.