Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina femenina fue subcampeona y los Sub 19 fueron terceros

El último gol de las orientadas por Sergi Macià fue anotado cuando ya Argentina tenía cinco jugadoras de campo y había sacado a la arquera Natalia Jara (de gran actuación) para tratar de torcer la historia.

La formación inicial albiceleste estuvo integrada por Jara, Luciana Gómez, Soto, Valentina y Julieta Fernández.

Así el equipo europeo suma 9 títulos del torneo ecuménico y Argentina tiene 6, después vienen Francia, Canadá y Chile con 1.

Italia fue tercero, ya que superó a Portugal por 3 a 2.

La final del Mundial se pudo ver por El Siete

El partido decisivo entre argentinas y españolas se pudo ver en vivo y en directo por El Siete, el Canal 7 de Mendoza, algo que constituyó una excelente noticia. Los encuentros de Argentina se pueden seguir también por DeporTV.

Los Sub 19 ganaron la medalla de bronce

La Selección argentina Sub 19, con los mendocinos Esteban Tuco Ábalos (el DT), Diego Guerrero (es el ayudante) Valentín Funes, Bautista Pascual y Lucas Sottano (los jugadores), fueron terceros tras vencer

Nota en elaboración.