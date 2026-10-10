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World Skate Games 2026

Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina femenina fue subcampeona y los Sub 19 fueron terceros

La Selección argentina senior femenina cayó en la final por 3 a 1 ante España en el Mundial de hockey sobre patines, que forma parte de los World Skate Games 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina senior femenina cayó ante España en la final del Mundial.

La Selección argentina senior femenina cayó ante España en la final del Mundial.

La Selección argentina senior femenina, que es conocida como Las Águilas, perdió la final por 3 a 1 ante España este sábado en el Mundial de hockey sobre patines, que forma parte de los World Skate Games Asunción (Paraguay) 2026.

El elenco nacional, con las mendocinas Adriana Soto, Valentina y Julieta Fernández, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo, cayó jugando una final muy digna y además contó con la sensible ausencia de Luchi Agudo, que se lesionó.

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Las Águilas ganaron la medalla de plata en el Mundial.

Sara Roces, Marta González Piquero, Aina Florenza marcaron los goles de las españolas y Lucía Maldonado descontó para las dirigidas por Darío Giuliani.

El último gol de las orientadas por Sergi Macià fue anotado cuando ya Argentina tenía cinco jugadoras de campo y había sacado a la arquera Natalia Jara (de gran actuación) para tratar de torcer la historia.

La formación inicial albiceleste estuvo integrada por Jara, Luciana Gómez, Soto, Valentina y Julieta Fernández.

Así el equipo europeo suma 9 títulos del torneo ecuménico y Argentina tiene 6, después vienen Francia, Canadá y Chile con 1.

Italia fue tercero, ya que superó a Portugal por 3 a 2.

La final del Mundial se pudo ver por El Siete

El partido decisivo entre argentinas y españolas se pudo ver en vivo y en directo por El Siete, el Canal 7 de Mendoza, algo que constituyó una excelente noticia. Los encuentros de Argentina se pueden seguir también por DeporTV.

Los Sub 19 ganaron la medalla de bronce

La Selección argentina Sub 19, con los mendocinos Esteban Tuco Ábalos (el DT), Diego Guerrero (es el ayudante) Valentín Funes, Bautista Pascual y Lucas Sottano (los jugadores), fueron terceros tras vencer

Nota en elaboración.

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