La gran final del Mundial de hockey sobre patines femenino entre Argentina y España se verá por El Siete

El equipo albiceleste, que busca su séptima Copa del Mundo, goleó a Suiza por 5 a 1 en su debut en este torneo ecuménico, luego venció por 6 a 0 a Francia, perdió con España 7 a 1 y cerró la fase clasificatoria venciendo a las chilenas. Buscará revancha ante España tras esa dura derrota.

Las Águilas fueron campeonas mundiales en Buenos Aires '98, Paços de Ferreira (Portugal) 2002, Wuppertal (Alemania) 2004, Alcobendas (España) 2010, Tourcoing (Francia) 2014 y San Juan 2022.

Las españolas tiene dos títulos del mundo más que Argentina.

Además, el seleccionado argentino Sub 19, con los mendocinos Esteban .Tuco Ábalos (el DT), Diego Guerrero (es el ayudante) Valentín Funes, Bautista Pascual y Lucas Sottano (los jugadores) perdió ajustadamente este viernes por 3 a 2 en la semifinal ante los españoles, e irá por la medalla de bronce, cuando se mida este sábado con Italia (cayó ante Portugal por penales)

La final del Mundial de hockey sobre patines se podrá ver por Canal 7 Mendoza

La programación de El Siete para este sábado por la noche: