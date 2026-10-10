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La gran final del Mundial de hockey sobre patines femenino entre Argentina y España se verá por El Siete

La gran final del Mundial de hockey sobre patines que jugarán este sábado desde las 20 la Seleccción argentina senior femenina y España se podrá ver por El Siete

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Las Águilas jugarán la final del Mundial de hockey sobre patines ante España y el partido se podrá ver por El Siete.

Las Águilas jugarán la final del Mundial de hockey sobre patines ante España y el partido se podrá ver por El Siete.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La gran final del Mundial de hockey sobre patines que jugarán este sábado desde las 20 la Selección argentina senior femenina, más conocida como Las Águilas, y España se podrá ver en vivo y en directo por El Siete. El torneo ecuménico forma parte de los World Skate Games y se disputa en Asunción, Paraguay.

El elenco nacional, con las mendocinas Adriana Soto, Valentina y Julieta Fernández, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo, le ganó este viernes a Italia por 4 a 0 y se ganó el derecho de jugar el partido por el título.

La mendocina Valentina Fern&aacute;ndez es una referente de Las &Aacute;guilas.

La mendocina Valentina Fernández es una referente de Las Águilas.

Los goles del equipo albiceleste fueron anotados por Soto (2) y por Gimena Gómez.

El equipo albiceleste, que busca su séptima Copa del Mundo, goleó a Suiza por 5 a 1 en su debut en este torneo ecuménico, luego venció por 6 a 0 a Francia, perdió con España 7 a 1 y cerró la fase clasificatoria venciendo a las chilenas. Buscará revancha ante España tras esa dura derrota.

Las Águilas fueron campeonas mundiales en Buenos Aires '98, Paços de Ferreira (Portugal) 2002, Wuppertal (Alemania) 2004, Alcobendas (España) 2010, Tourcoing (Francia) 2014 y San Juan 2022.

Las españolas tiene dos títulos del mundo más que Argentina.

Además, el seleccionado argentino Sub 19, con los mendocinos Esteban .Tuco Ábalos (el DT), Diego Guerrero (es el ayudante) Valentín Funes, Bautista Pascual y Lucas Sottano (los jugadores) perdió ajustadamente este viernes por 3 a 2 en la semifinal ante los españoles, e irá por la medalla de bronce, cuando se mida este sábado con Italia (cayó ante Portugal por penales)

La final del Mundial de hockey sobre patines se podrá ver por Canal 7 Mendoza

La programación de El Siete para este sábado por la noche:

  • 19:00 Pasión por el vino
  • 19:30: Estricta
  • 20:00 Final del Mundial de hockey sobre patines femenino: Argentina-España en directo desde Paraguay

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