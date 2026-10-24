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La dura autocrítica de César Rigamonti tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Platense

César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima, habló tras la derrota ante Platense en el estadio Víctor Legrotaglie: apuntó al flojo rendimiento

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
César Rigamonti, fue muy autocrítico tras la derrota de Gimnasia y Esgrima.

César Rigamonti, fue muy autocrítico tras la derrota de Gimnasia y Esgrima.

Cristian Lozano / Diario UNO

Gimnasia y Esgrima sufrió una dura caída ante Platense en el estadio Víctor Legrotaglie. En un encuentro que ganaba y se lo dieron vuelta, el Blanquinegro perdió en casa luego de nueve encuentros consecutivos. La última derrota ante su gente había sido el 17 de marzo, ante Estudiante de La Plata, en el torneo Apertura.

Tras la el duro traspié en condición de local César Rigamonti, arquero y referente del equipo, fue muy autocrítico a la hora de analizar lo sucedido en el verde césped.

C&eacute;sar Rigamonti analiz&oacute; la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Platense.

César Rigamonti analizó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Platense.

César Rigamonti y la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Platense

El experimentado arquero, que fue la figura del Lobo, contó sus sensaciones: "Lamentablemente volvemos a perder en los últimos minutos, es una debilidad. Hay que enfocarse. Ojalá nos siga dando para estar dentro de los ocho equipos, pero si no miramos para adentro y no tenemos humildad para mostrar la mejor versión cada uno, se hace muy difícil".

"La derrota fue por bajo rendimiento del equipo. Ellos, con muy poco, se llevaron demasiado premio", continuó Rigamonti en su análisis en zona mixta.

Su autocrítica tras la derrota

El dueño de los tres palos de Gimnasia no se guardó nada y admitió: "Soy el primero en ser autocrítico, en pensar que siempre se puede hacer algo más. Es mi forma de encarar la vida, es mi forma de entrenar, de prepararme. Intento contagiarlo. Por ahí se logra, otras veces no. Nos estamos quedando cortos en la etapa final, tenemos que trabajar en lo que viene, en los dos partidos que tenemos que disputar".

"Lo que nos queda son dos encuentros muy difíciles, por eso era importante haberle ganado a Platense y lamentablemente ente nos quedamos sin nada", agregó Rigamonti.

"Hemos perdido muchos partidos en los minutos finales, deben ser ocho o diez, y eso es la jerarquía de Primera. En los minutos finales mermamos el rendimiento. Queremos tener la pelota, pero se hace imposible tenerla, perdemos pelotas infantiles. En Primera División se termina pagando muy caro", fue otra de las falencias que destacó.

"Soy el primero en ser autocrítico, en ponerle positivismo, pero a esto hay que agregarle trabajo, humildad, mirar para adentro y cada uno tratar de buscar la mejor versión para aportarlo en lo colectivo", añadió el referente del Lobo.

Para culminar, Rigamonti cerró: "Hablar en caliente es muy complicado, estamos en una etapa final del campeonato. Tenemos que tratar hablar en la semana, para corregir algunas cosas y ver como podemos llegar de la mejor manera al partido con Lanús. El objetivo que tenemos es terminar dentro de los ocho equipos".

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