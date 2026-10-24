Casas modulares: bancos amplían los plazos de financiamiento

El crecimiento del sector en el mercado argentino responde a una combinación de factores: avances tecnológicos en la construcción industrializada, nuevas demandas habitacionales y la disponibilidad de financiamiento bancario específico para este tipo de proyectos.

Así son por dentro las casas modulares.

En este escenario, el Banco Hipotecario modificó una de las condiciones principales de su línea de crédito para ampliar el acceso, extendiendo el plazo del préstamo de 6 a 8 años. Al extender el período de pago, la cuota inicial disminuye, lo que reduce también el nivel de ingresos mínimos requeridos para calificar. El programa de esta entidad cuenta con una red de más de 145 empresas de viviendas industrializadas distribuidas en todo el país.