Neurociencia del autoengaño: por qué el cerebro justifica hasta las decisiones inexplicables

Aunque la persona no fue capaz de decir verbalmente qué había visto con su lado derecho, su mano izquierda tomó un lápiz y dibujó espontáneamente una banana de color rojo. Al preguntar por qué lo hizo, el voluntario no reconoció su ignorancia, sino que elaboró una justificación inmediata y creíble: ese día había caminado frente a una frutería y que las bananas resultaban sencillas de dibujar.

Andrés Rieznik es el neurocientífico que examina cómo el cerebro crea narrativas que justifiquen comportamientos que no pueden explicarse conscientemente.

Con esto, la neurociencia identificó que este mecanismo actúa como un relator o narrador interno que trabaja las 24 horas para darle una apariencia lógica, ordenada y unificada a todas nuestras conductas cotidianas. ¿Por qué? para preservar la cordura y el sentido de coherencia personal, recurriendo incluso a historias creadas o ficticias.

Además, otros estudios de la neurociencia revelaron que quienes se autoengañan suelen registrar una confianza ligeramente menor al defender sus argumentos. Esto quiere decir que hay una presencia de circuitos revisores que detectan inconscientemente el error para habilitar la autocorrección.

Así, el cerebro actúa como un narrador que disfraza las decisiones inexplicables de una persona bajo una racionalidad convincente.