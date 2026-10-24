La neurociencia estudia el sistema nervioso compuesto entre otros órganos, por el cerebro para comprender cómo a veces creemos que somos dueños conscientes de cada una de nuestras elecciones, pero en realidad la mente suele engañarnos con naturalidad.
Neurociencia del autoengaño: por qué el cerebro justifica hasta las decisiones inexplicables
Para la neurociencia, el cerebro usa un narrador interno para justificar decisiones inconscientes mediante el autoengaño
¿Sabías que cuando una persona toma decisiones imprevistas o actua por impulsos difíciles de entender, el cerebro se niega a reconocer la confusión y prefiere inventar motivos antes que admitir su propio desconocimiento? Si bien pocas personas lo reconocen de esta forma, esta disciplina explica cómo funciona.
Cómo explica la neurociencia que el cerebro nos autoengaña
Este curioso fenómeno del autoengaño cognitivo comenzó a estudiarse con pacientes que tenían los dos hemisferios cerebrales desconectados por razones médicas. En una prueba, los científicos proyectaron la palabra rojo al hemisferio izquierdo y la palabra banana al hemisferio derecho.
Aunque la persona no fue capaz de decir verbalmente qué había visto con su lado derecho, su mano izquierda tomó un lápiz y dibujó espontáneamente una banana de color rojo. Al preguntar por qué lo hizo, el voluntario no reconoció su ignorancia, sino que elaboró una justificación inmediata y creíble: ese día había caminado frente a una frutería y que las bananas resultaban sencillas de dibujar.
Con esto, la neurociencia identificó que este mecanismo actúa como un relator o narrador interno que trabaja las 24 horas para darle una apariencia lógica, ordenada y unificada a todas nuestras conductas cotidianas. ¿Por qué? para preservar la cordura y el sentido de coherencia personal, recurriendo incluso a historias creadas o ficticias.
Además, otros estudios de la neurociencia revelaron que quienes se autoengañan suelen registrar una confianza ligeramente menor al defender sus argumentos. Esto quiere decir que hay una presencia de circuitos revisores que detectan inconscientemente el error para habilitar la autocorrección.
Así, el cerebro actúa como un narrador que disfraza las decisiones inexplicables de una persona bajo una racionalidad convincente.
En pocas palabras
- Neurociencia: estudia cómo el cerebro justifica decisiones inconscientes mediante autoengaño.
- Mecanismo cerebral: un narrador interno crea lógicas para preservar la coherencia personal.
- Estudio clave: pacientes con hemisferios desconectados revelaron este fenómeno.