La neurociencia estudia el sistema nervioso compuesto entre otros órganos, por el cerebro para comprender cómo este funciona ante el aprendizaje de idiomas investigando cómo recibe, procesa y asimila los sonidos del nuevo lenguaje. Además, analiza la capacidad y facilidad de algunas personas al enfrentarse a una lengua extranjera nueva.
Neurociencia: algunas personas aprenden idiomas con mayor facilidad que otros por una capacidad única
Todas las personas tenemos la capacidad de aprender idiomas nuevos, pero según la neurociencia hay que tener precisión auditiva
¿Por qué a algunas personas les resulta tan fácil aprender a hablar un nuevo idioma mientras a otras les cuesta tanto estudio? No se trata del nivel de inteligencia, sino que para la neurociencia la clave principal no es la memoria o pasar años estudiando, sino en la capacidad natural del cerebro para escuchar y diferenciar los sonidos con extrema precisión.
Cómo explica la neurociencia que algunas personas aprendan idiomas con mayor facilidad que los demás
Una investigación analizó a más de 200 estudiantes para poder entender cómo el cerebro procesa las lenguas extranjeras. Con escáneres cerebrales y pruebas de audición, los científicos observaron que las personas con mayor agudeza auditiva aprenden a pronunciar vocales y palabras nuevas con mucha mayor rapidez y claridad que el resto.
El secreto de esta capacidad se debe en cómo reacciona el cerebro antes de interpretar lo que escucha como un lenguaje formal. Cuando una persona con buen oído escucha un sonido extraño, su cerebro lo analiza de forma neutra y objetiva, captando las propiedades acústicas en lugar de forzarlo dentro de una categoría conocida. Entonces logra procesar y replicar la nueva pronunciación sin distorsionarla.
En cambio, quienes tienen menor agudeza auditiva pasa algo diferente: su mente intenta encajar de inmediato el sonido desconocido dentro de su idioma materno. Pero para hacerlo, el cerebro tiene que activar en exceso las regiones sensoriomotoras que controlan los movimientos de la boca, la mandíbula y la lengua. Es decir, la persona intenta pronunciar lo nuevo aplicando las costumbres de su propia lengua, lo que genera interferencias y dificulta la fluidez.
Para la neurociencia entonces esta habilidad de afinar el oído explica entre un 30 % y un 40 % el éxito al dominar la pronunciación de una lengua, tiene un impacto casi tan relevante como el de viajar al extranjero o tomar clases intensivas.
En pocas palabras
- Agudeza auditiva: la clave para aprender idiomas con facilidad es la precisión para escuchar y diferenciar sonidos.
- Procesamiento cerebral: el cerebro analiza sonidos de forma neutra o los fuerza en categorías del idioma materno, afectando la pronunciación.
- Impacto neurológico: la habilidad de afinar el oído explica hasta un 40% del éxito en la pronunciación de un nuevo idioma.