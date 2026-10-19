Neurociencia: algunas personas aprenden idiomas con mayor facilidad que otros por una capacidad única

El secreto de esta capacidad se debe en cómo reacciona el cerebro antes de interpretar lo que escucha como un lenguaje formal. Cuando una persona con buen oído escucha un sonido extraño, su cerebro lo analiza de forma neutra y objetiva, captando las propiedades acústicas en lugar de forzarlo dentro de una categoría conocida. Entonces logra procesar y replicar la nueva pronunciación sin distorsionarla.

La capacidad auditiva explica hasta un 40 % de la varianza en el dominio fonético de los estudiantes de lenguas.

En cambio, quienes tienen menor agudeza auditiva pasa algo diferente: su mente intenta encajar de inmediato el sonido desconocido dentro de su idioma materno. Pero para hacerlo, el cerebro tiene que activar en exceso las regiones sensoriomotoras que controlan los movimientos de la boca, la mandíbula y la lengua. Es decir, la persona intenta pronunciar lo nuevo aplicando las costumbres de su propia lengua, lo que genera interferencias y dificulta la fluidez.

Para la neurociencia entonces esta habilidad de afinar el oído explica entre un 30 % y un 40 % el éxito al dominar la pronunciación de una lengua, tiene un impacto casi tan relevante como el de viajar al extranjero o tomar clases intensivas.