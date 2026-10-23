Agustín Módica marcó un nuevo gol en Gimnasia y Esgrima y se retiró lesionado

Agustín Módica volvió a marcar un nuevo tanto este viernes con la camiseta de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026. La estrella del Lobo marcó su segundo gol en forma consecutiva en el equipo que dirige Darío Franco.
Agustín Módica volvió a anotar un nuevo gol este viernes en Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026
Agustín Módica volvió a marcar un nuevo tanto este viernes con la camiseta de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026. La estrella del Lobo marcó su segundo gol en forma consecutiva en el equipo que dirige Darío Franco.
El goleador, que venía de anotarle a Newell's en el Víctor Legrotaglie, le marcó un gol a Platense en el empate 1 a 1 -por la fecha 14 del certamen a los 9’ de la primera etapa.
El delantero tuvo que dejar el campo de juego a los 28 minutos del primer tiempo por un golpe en su rodilla.
Al Pichi cuando salió se lo vio llorando en el banco de suplentes y se tapó la cara.
El ex jugador de Rosario Central llegó a los 10 goles y es el máximo artillero del Lobo y del Torneo Clausura.
Desde su arribo a Gimnasia y Esgrima, Módica ha marcado 14 goles. De estos tantos, 4 fueron en el Apertura .
El Pichi le convirtió a Central Córdoba en el debut como local en el Clausura; mientras que a Unión y Talleres de Córdoba les marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie. Y le hizo tres goles a Gimnasia y Esgrima La Plata.
El último que había marcado fue ante de anotarle a Platense fue ante Newell's en el último partido como local.