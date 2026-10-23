Agustín Módica marcó un nuevo gol en Gimnasia y Esgrima y se retiró lesionado

Al Pichi cuando salió se lo vio llorando en el banco de suplentes y se tapó la cara.

El ex jugador de Rosario Central llegó a los 10 goles y es el máximo artillero del Lobo y del Torneo Clausura.

Los goles que lleva el Pichi Módica en Gimnasia y Esgrima

Desde su arribo a Gimnasia y Esgrima, Módica ha marcado 14 goles. De estos tantos, 4 fueron en el Apertura .

El Pichi le convirtió a Central Córdoba en el debut como local en el Clausura; mientras que a Unión y Talleres de Córdoba les marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie. Y le hizo tres goles a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último que había marcado fue ante de anotarle a Platense fue ante Newell's en el último partido como local.