Gran preocupación en Bayern Múnich: Kompany fue internado tras descompensarse en el entrenamiento

Tras el colapso de Kompany, el Bayern Múnich queda complicado, ya que debe afrontar el duelo de Bundesliga frente al Friburgo este domingo, el choque ante Magdeburg en la DFB Pokal el 28 de octubre, el clásico contra el Borussia Dortmund el 31 de octubre y la visita al Atlético de Madrid por la Champions League el 3 de noviembre.

El DT del Bayern Múnich, Vincent Company, tuvo serios problemas de salud

Kompany tuvo varios problemas de salud en los últimos días causados por una fuerte infección viral, sumada a problemas crónicos en la cadera que le dificultan caminar.

A pesar de los problemas, el exdefensor dirigió desde el banco de suplentes la victoria 6 a 1 ante el RB Leipzig, aunque debió recostarse durante el descanso y rechazó dar declaraciones.

Kompany sufrió un colapso.

Luego los médicos del club le prohibieron dirigir las prácticas del lunes y martes, por lo que Danks lo reemplazó en la rueda de prensa previa al partido de Champions League ante el Arsenal.

A pesar de su grave estado de salud, el entrenador estuvo en el empate 2 a 2 ante el conjunto inglés y reapareció ante los medios, reconociendo que no había escuchado a su cuerpo tras contraer un virus severo.