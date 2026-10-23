Colapinto mejoró en la segunda práctica libre del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Mientras que el francés Pierre Gasly, el compañero de Colapinto en Alpine, concluyó en el puesto 12, situándose a medio segundo de Liam Lawson (6° con Racing Bulls) y ubicándose inmediatamente por delante de Arvid Lindblad.

Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo del viernes al registrar una marca de 1m35.291s con neumáticos blandos.

El monegasco de Ferrari le ganó por apenas 0.042 segundos al líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen finalizó en la tercera posición con su Red Bull.

Los primeros cinco lugares los completaron Lewis Hamilton y George Russell, ambos a más de medio segundo de la punta.

Isack Hadjar cayó al noveno lugar y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se ubicaron detrás de Lawson.

En la parte baja de los clasificadores, Sergio Pérez regresó a los mandos del Cadillac número 11 y cerró el día en el puesto 21, a seis décimas de su compañero Valtteri Bottas (19°).

Lo que viene para Colapinto en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre