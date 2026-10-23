A un mes de la muerte de Morena González, su familia y amigos marcharon a Lavalle para pedir justicia

La familia, amigos y seres queridos de Morena González llegaron desde Junín hasta Lavalle para pedir justicia por la muerte de la joven. Gentileza Marcela Navarro

El Siete estuvo en el lugar y entrevistó a la familia.

"Todavía no hay ningún imputado", el reclamo del padre de Morena

La movilización reunió a familiares, amigos y amigas de Morena, allegados de la familia y parientes de su novio, Agustín Morán. Todos viajaron desde Junín hasta Lavalle para reclamar justicia, justo cuando se cumplió un mes de la muerte de la joven.

"Venimos a pedir justicia por ella porque hoy se cumple un mes del fallecimiento de Morena y todavía no hay ningún imputado en la causa", expresó su padre, Genaro González.

El hombre contó que algunas personas ya fueron a declarar, aunque hasta el momento no se produjeron imputaciones. También señaló que los permisos para realizar las picadas fueron otorgados desde la Provincia, una situación que, a su entender, contribuye a que las responsabilidades se diluyan entre las distintas partes involucradas.

El auto que provocó el accidente fatal.

Durante la jornada, los familiares fueron recibidos por el secretario de Gobierno de Lavalle, Sebastián Oribe. Según contó Genaro, el funcionario los hizo pasar y mantuvo una conversación con ellos. "Dijeron que se ponían a disposición nuestra. Queremos justicia para Morena", relató.

El padre de la joven consideró que tanto el Gobierno provincial como el municipio y los organizadores de las picadas deben responder por lo sucedido. "El sistema falló porque si no Morena no estaría muerta", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó las condiciones de seguridad del predio y afirmó que todavía no se habían realizado las pericias al muro contra el que se produjo el impacto. También mencionó posibles fallas en la organización, las ambulancias y los controles previos al evento.

Para Genaro, las responsabilidades alcanzan a toda la cadena que interviene en la realización de las carreras, desde el otorgamiento de los permisos hasta la fiscalización y la puesta en marcha de la actividad.

La madre de Morena apuntó contra el municipio y los organizadores

Julieta Solari, la mamá de Morena, también expresó su indignación por la falta de respuestas durante el mes transcurrido desde la muerte de su hija.

"Venimos a pedir justicia porque hasta ahora nadie nos llamó, nos preguntó ni dio la cara. Nadie, ni el municipio ni organizadores, ni dueños, ni nadie", manifestó.

La mujer explicó que la movilización tuvo como objetivo reclamar explicaciones a quienes considera responsables de garantizar que las picadas se desarrollaran bajo condiciones de seguridad.

Solari sostuvo que el municipio también debe dar respuestas. Según relató, durante la reunión les explicaron que, si las habilitaciones provenían de la Provincia, desde la comuna no podían intervenir en la fiscalización.

Los seres queridos de Morena realizaron una movilización a un mes de la muerte de la joven en Picadas de Lavalle. Gentileza Marcela Navarro

La madre cuestionó esa postura y reclamó que se esclarezca qué controles se hicieron y quiénes debían garantizar la seguridad en el predio.

"No voy a tener tranquilidad hasta que no haya imputados, porque tiene que haber muchos imputados", afirmó. Y agregó: "Nosotros tuvimos que venir a pedir justicia a Lavalle, porque nadie nos buscó".

La suegra de Morena denunció que hay una cadena de responsables

Uno de los testimonios más duros de la jornada fue el de Marisol Rivera, la suegra de Morena, quien acompañó a la joven durante el traslado en ambulancia desde el predio de las picadas hasta el hospital de Lavalle.

La mujer cuestionó tanto los elementos con los que contaba el vehículo sanitario como la actuación de la persona que viajaba con ellas. Aseguró que el hombre no era médico y que, durante el trayecto, su reacción se limitó a expresar "qué cagada", sin realizar ninguna intervención que ella pudiera advertir.

Marisol Rivera, suegra de Morena González y quien la asistió en la ambulancia, contó acerca de una serie de responsabilidades en el caso del accidente de su nuera. La más importante fue la falta de insumos médicos -como un tubo de oxígeno, por ejemplo- asistir a la joven. Captura de pantalla

Rivera contó que tuvo que sostenerle las manos a Morena para evitar que se le cayeran y que le pidió al conductor que no le tocara la cabeza. También afirmó que la ambulancia no tenía oxígeno ni elementos básicos para asistir a su nuera.

"La ambulancia no tenía nada. Solo una tabla donde la pusieron a Morena. Yo le sostenía las manos, no tenían oxígeno", describió.

La mujer sostuvo que ese mismo día le habían informado que los organizadores eran responsables de las ambulancias. Además, cuestionó que el vehículo no contara con una radio para comunicarse con el hospital y coordinar la asistencia durante el traslado.

A su entender, el hospital debería haber estado preparado para recibir a la joven y organizar una derivación rápida al Hospital Central. Sin embargo, indicó que Morena permaneció más de 40 minutos en este centro asistencial y que la familia no recibía información sobre lo que estaba ocurriendo.

"No sé qué le hicieron ahí, si la estabilizaron o no", expresó Rivera, quien también puso en duda que las ambulancias estuvieran debidamente autorizadas para prestar ese servicio.

"Estaban solo ploteadas, no tenían ni un botiquín de primeros auxilios. No había un trapo. No había nada", denunció.

Sus declaraciones sumaron un nuevo reclamo al pedido de justicia de la familia, que busca que se investiguen las condiciones en las que Morena fue asistida después del accidente.

El dolor de una familia y los proyectos que quedaron truncos

Durante la movilización también hablaron Diego Morán, el suegro de Morena, y Agustín Morán, su novio. La angustia del joven fue evidente cuando recordó la relación que tenían y los planes que habían imaginado juntos.

Morena González, una joven con muchos proyectos y sueños que cumplir, que quedaron truncos el 23 de septiembre, en el predio de Picadas de Lavalle. Redes sociales

Entre lágrimas, Agustín contó que compartían sueños y proyectos, entre ellos un viaje que tenían previsto realizar este año. La muerte de Morena interrumpió de manera abrupta esos planes y cambió por completo la vida que imaginaban construir.

El dolor de la familia y de los amigos acompañó el reclamo durante toda la jornada. A un mes de la muerte de la joven, el pedido sigue siendo el mismo: conocer qué ocurrió, determinar quiénes tuvieron responsabilidad y lograr que la causa avance.

Cómo fue el accidente en las picadas de Lavalle

Morena González, de 18 años, murió a raíz de las lesiones que sufrió durante un accidente ocurrido en el predio donde se realizaban las Picadas en Lavalle. El hecho derivó en una investigación judicial para establecer las circunstancias del impacto y las eventuales responsabilidades por las condiciones de seguridad del evento.

Así fue el accidente por el que la joven Morena González (18) perdió la vida.

A un mes de lo ocurrido, la familia reclama que se esclarezca el funcionamiento de los controles, las condiciones del predio y la asistencia que recibió la joven después del accidente.

Los allegados insisten en que la investigación debe avanzar para determinar si hubo responsabilidades de los organizadores y de los organismos que intervinieron en las autorizaciones y la fiscalización.