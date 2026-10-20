A un mes de la muerte de Morena González, la joven de 18 años que falleció tras el accidente ocurrido en el predio de las Picadas de Lavalle, la investigación por el accidente sumó un dato que puede ser relevante para determinar las responsabilidades.
Muerte de Morena González: el encargado de las picadas declaró que advirtió el peligro de correr con Zonda
El 23 de octubre se cumple un mes de la muerte de la joven y mientras la investigación sigue su curso, la familia convocó a una marcha, desde Junín a Lavalle
Según explicó Eduardo De Oro, abogado de la familia de la joven, Claudio Tello, encargado del predio, manifestó que advirtió a los organizadores de la competencia que las condiciones climáticas hacían peligroso correr. Pese a esa advertencia, la carrera no se suspendió. Hasta el momento, la causa no tiene personas imputadas.
De acuerdo con el relato que Tello brindó, ese día había viento Zonda y el polvo levantado por las ráfagas se mezcló con el producto químico que se coloca sobre la pista para mejorar la adherencia de los autos. Esa combinación habría generado un efecto «jabonoso» sobre la superficie, lo que aumentaba las posibilidades de que los vehículos derraparan. Tello también habría señalado que en otras oportunidades las competencias se suspendieron por condiciones climáticas similares.
Qué falta para avanzar con las imputaciones
Entre los organizadores de la competencia se encuentra José Matus. La declaración de Tello, según lo informado por el abogado de la familia, abre interrogantes sobre las decisiones que se tomaron antes de la carrera y sobre quiénes tenían a su cargo las medidas de seguridad.
Sin embargo, todavía falta un testimonio que De Oro considera importante para avanzar en la investigación. Se trata del presidente de una de las federaciones de automovilismo, Hugo Marí, quien debe precisar a quién le correspondía garantizar las medidas de seguridad durante la competencia. Esa declaración podría aportar elementos para establecer las responsabilidades y definir los próximos pasos de la causa.
Cómo fue el accidente en las Picadas de Lavalle
Morena murió el 23 de septiembre, después de sufrir un accidente en el predio donde se realizaban picadas en Lavalle. La joven quedó atrapada por un bloque de cemento cuando una pared se desplomó sobre ella, en un hecho que conmocionó a su familia y a la comunidad de Junín, de donde era oriunda.
En medio del dolor, sus familiares buscan que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido. Entre los puntos que reclaman esclarecer están las condiciones de seguridad del predio y la asistencia que recibió Morena tras el accidente. A un mes del hecho, el reclamo de justicia sigue acompañado por la denuncia de que la investigación no tiene personas imputadas.
Quién era la joven Morena González
Morena tenía 18 años, vivía en Junín y había comenzado a estudiar Kinesiología. Era apasionada de la natación y la gimnasia, actividades que formaban parte de su vida. Cuando la tragedia se cruzó en su vida, ella ya tenía proyectos y había comenzado a planificar su futuro.
El dolor que sienten sus familiares y seres queridos no encuentra consuelo.
La joven también estaba de novia y su pareja la despidió en las redes sociales con mensajes de dolor por su pérdida. En medio de la tragedia, sus padres decidieron donar sus órganos, un gesto solidario que permitió que otras personas tuvieran una oportunidad de vida. Ahora, a un mes de su muerte, la familia busca que se conozca qué pasó y que la causa judicial avance para determinar las responsabilidades.
En pocas palabras
- Un mes de la muerte: Se cumple un mes de la muerte de Morena González, y la causa no tiene imputados.
- Advertencia climática: El encargado del predio advirtió sobre el peligro de correr con viento Zonda y polvo.
- Investigación en curso: Falta un testimonio clave para avanzar en las imputaciones sobre los organizadores de la carrera.