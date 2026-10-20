Muerte de Morena González: el encargado de las picadas declaró que advirtió el peligro de correr con Zonda

La investigación busca determinar si el muro que cayó sobre la joven Morena González después de un choque en las Picadas de Lavalle tenía las condiciones de seguridad adecuadas.

Qué falta para avanzar con las imputaciones

Entre los organizadores de la competencia se encuentra José Matus. La declaración de Tello, según lo informado por el abogado de la familia, abre interrogantes sobre las decisiones que se tomaron antes de la carrera y sobre quiénes tenían a su cargo las medidas de seguridad.

Sin embargo, todavía falta un testimonio que De Oro considera importante para avanzar en la investigación. Se trata del presidente de una de las federaciones de automovilismo, Hugo Marí, quien debe precisar a quién le correspondía garantizar las medidas de seguridad durante la competencia. Esa declaración podría aportar elementos para establecer las responsabilidades y definir los próximos pasos de la causa.

Cómo fue el accidente en las Picadas de Lavalle

Morena murió el 23 de septiembre, después de sufrir un accidente en el predio donde se realizaban picadas en Lavalle. La joven quedó atrapada por un bloque de cemento cuando una pared se desplomó sobre ella, en un hecho que conmocionó a su familia y a la comunidad de Junín, de donde era oriunda.

En medio del dolor, sus familiares buscan que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido. Entre los puntos que reclaman esclarecer están las condiciones de seguridad del predio y la asistencia que recibió Morena tras el accidente. A un mes del hecho, el reclamo de justicia sigue acompañado por la denuncia de que la investigación no tiene personas imputadas.

La familia y amigos de Morena González convocaron a una marcha que partirá el 23 de octubre, desde Junín hacia el municipio de Lavalle.

Quién era la joven Morena González

Morena tenía 18 años, vivía en Junín y había comenzado a estudiar Kinesiología. Era apasionada de la natación y la gimnasia, actividades que formaban parte de su vida. Cuando la tragedia se cruzó en su vida, ella ya tenía proyectos y había comenzado a planificar su futuro.

El dolor que sienten sus familiares y seres queridos no encuentra consuelo.

La joven también estaba de novia y su pareja la despidió en las redes sociales con mensajes de dolor por su pérdida. En medio de la tragedia, sus padres decidieron donar sus órganos, un gesto solidario que permitió que otras personas tuvieran una oportunidad de vida. Ahora, a un mes de su muerte, la familia busca que se conozca qué pasó y que la causa judicial avance para determinar las responsabilidades.