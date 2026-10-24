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Frenó un ataque para que atiendan a un rival y terminó llorando por el reproche de sus compañeros e hinchas

El futbolista de River, que se encuentra a préstamo en Peñarol, se volvió viral por su desconsolado llanto en pleno campo de juego

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El futbolista se volvió viral por lo sucedido.

El futbolista se volvió viral por lo sucedido.

Leonel Jaime, delantero cuyo pase pertenece a River y se encuentra a préstamo en Peñarol, vivió un duro episodio en pleno partido. A los 31 minutos del primer tiempo ante Juventud, el juvenil argentino decidió frenar un ataque propio para que atendieran a un rival lesionado.

Su gesto de fair play desató la bronca en el estadio. Los hinchas de su propio equipo lo abuchearon masivamente y un compañero de equipo lo cruzó con dureza por tirar la pelota afuera. Las agresiones recibidas lo afectaron a tal punto que el atacante terminó llorando desconsoladamente en pleno campo de juego.

Leonel Jaime, cuyo pase pertenece a River, está a préstamo en Peñarol.

Leonel Jaime, cuyo pase pertenece a River, está a préstamo en Peñarol.

El fair play que terminó en un desconsolado llanto

La acción se desencadenó tras un fuerte choque en el que Kevin Rolón, futbolista de Juventud, quedó tendido en el suelo con muestras de un dolor severo en su pierna.

En ese instante, Jaime conducía el ataque de Peñarol cerca del área rival, con la pelota a su disposición y una importante cantidad de campo libre por recorrer para profundizar la jugada.

Sin embargo, al notar la gravedad de la situación de su colega, el futbolista perteneciente a River optó por detener el avance y lanzar el balón al lateral para permitir el ingreso de los médicos.

La reacción de los simpatizantes de Peñarol fue inmediata y adversa, expresando su descontento con abucheos hacia el atacante. A este hostigamiento desde las tribunas se le sumó el fuerte reclamo de uno de sus propios compañeros de equipo en la cancha.

A los pocos segundos del cruce y de la reprimenda generalizada, Jaime rompió en llanto en pleno partido por todo lo sucedido. Pese al dramático momento vivido sobre el césped, el juvenil logró recomponerse y continuó jugando el encuentro hasta el final. El resultado terminó con un empate en cero.

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