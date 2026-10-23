Darío Franco tras la caída de Gimnasia y Esgrima: "Nos faltó contundencia"

"El primer tiempo fue bueno tirando para regular, fue mejor el segundo tiempo, creo que mejoramos en el juego en líneas generales. Tuvimos situaciones más claras en el segundo tiempo para no terminar de la manera en que terminó el partido y después sufrimos defensivamente cada ataque; no creo que hayan sido muchos, pero sí el rival tuvo mucha contundencia, la cual nuevamente nos faltó; lo pagamos caro con la derrota y nos convirtieron un gol al final, de cabeza", comenzó diciendo el DT de Gimnasia y Esgrima en la conferencia de prensa que dio en el estadio Víctor Legrotaglie.

Darío Franco dijo que el Lobo tuvo falta de contundencia. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Luego el DT se lamentó, pero apuesta por lograr una victoria en la próxima fecha ante Lanús de visitante. "Duele mucho por el momento que recibimos el gol, el momento que está el torneo porque era indispensable ganar, ahora tenemos que ir de visitante, tratar de ganar el partido y seguir pensando que tenemos posibilidades", expresó.