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Darío Franco tras la caída de Gimnasia y Esgrima: "Nos faltó contundencia"

El DT de Gimnasia y Esgrima, Darío Franco, hizo un análisis tras la caída por 2 a 1 ante Platense de este viernes, de local, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Darío Franco habló tras la caída de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco habló tras la caída de Gimnasia y Esgrima.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Darío Franco, se lamentó tras la caída por 2 a 1 ante Platense este viernes, de local, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Es que el elenco mensana ganaba con un gol de Agustín Módica, pero el Calamar se lo dio vuelta sobre el final del partido.

"El primer tiempo fue bueno tirando para regular, fue mejor el segundo tiempo, creo que mejoramos en el juego en líneas generales. Tuvimos situaciones más claras en el segundo tiempo para no terminar de la manera en que terminó el partido y después sufrimos defensivamente cada ataque; no creo que hayan sido muchos, pero sí el rival tuvo mucha contundencia, la cual nuevamente nos faltó; lo pagamos caro con la derrota y nos convirtieron un gol al final, de cabeza", comenzó diciendo el DT de Gimnasia y Esgrima en la conferencia de prensa que dio en el estadio Víctor Legrotaglie.

Dar&iacute;o Franco dijo que el Lobo tuvo falta de contundencia.

Darío Franco dijo que el Lobo tuvo falta de contundencia.

Luego el DT se lamentó, pero apuesta por lograr una victoria en la próxima fecha ante Lanús de visitante. "Duele mucho por el momento que recibimos el gol, el momento que está el torneo porque era indispensable ganar, ahora tenemos que ir de visitante, tratar de ganar el partido y seguir pensando que tenemos posibilidades", expresó.

"Los ataques nos hicieron daño sobre todo por nuestro lado izquierdo, pero tiene que ver con una situación individual, a lo mejor estamos muy lejos de la marca, no somos agresivos, no somos intensos, todo lo que pedimos cuando tenemos que estar marcando a un jugador", ejemplificó.

Qué dijo Darío Franco sobre la lesión que sufrió Agustín Módica en Gimnasia y Esgrima

Luego habló de la lesión de Agustín Módica y dijo: "Con respecto a Agustín no sabemos si es el aductor, no sabemos qué tan grave es la lesión".

Por último defendió la labor que hizo su equipo. "No creo que haya sido inferior el juego al del rival, puedo nombrar situaciones claras frente al arco rival y creo que en cantidad lo superamos, nos faltó contundencia, el rival la tuvo en el final y no hay nada más que decir. En el análisis general de los 100 minutos que duró el partido capaz nos hace superior en el juego al rival", enfatizó.

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