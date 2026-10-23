Darío Franco tras la caída de Gimnasia y Esgrima: "Nos faltó contundencia"

"Los ataques nos hicieron daño sobre todo por nuestro lado izquierdo, pero tiene que ver con una situación individual, a lo mejor estamos muy lejos de la marca, no somos agresivos, no somos intensos, todo lo que pedimos cuando tenemos que estar marcando a un jugador", ejemplificó.
Qué dijo Darío Franco sobre la lesión que sufrió Agustín Módica en Gimnasia y Esgrima
Luego habló de la lesión de Agustín Módica y dijo: "Con respecto a Agustín no sabemos si es el aductor, no sabemos qué tan grave es la lesión".
Por último defendió la labor que hizo su equipo. "No creo que haya sido inferior el juego al del rival, puedo nombrar situaciones claras frente al arco rival y creo que en cantidad lo superamos, nos faltó contundencia, el rival la tuvo en el final y no hay nada más que decir. En el análisis general de los 100 minutos que duró el partido capaz nos hace superior en el juego al rival", enfatizó.