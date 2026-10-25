No pudo construir su casa porque había una antena de celulares, no la sacaron y la Justicia ordenó indemnizarla

Ya para el año 2010, aunque la Municipalidad emitió el decreto mediante el cual intimó a la empresa de telecomunicaciones para sacar la estructura y le impuso una multa, esta no cumplió con la orden y el municipio tampoco logró hacerla efectiva.

Carolina recurrió a la Justicia y el Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de Rosario ordenó retirar la antena en un plazo de 30 días. Sin embargo todo se repitió, la estructura permaneció instalada hasta 2014, cuando finalmente fue desmantelada.

Cinco años de espera, un proyecto de vida frustrado y la indemnización

Después de años la indemnizaron, pero tuvo que vender el lote que había comprado.

Para Carolina, la demora le provocó consecuencias económicas y personales entonces, abandonó la idea de construir su casa, tuvo que pagar los honorarios del arquitecto por un proyecto que no pudo ejecutar y tuvo que modificar sus planes.

Además, tuvo que buscar otra propiedad y terminó comprando un nuevo terreno en 2012. Como los reclamos fueron rechazado, se hizo la demanda y el caso llegó al Tribunal de Responsabilidad Extracontractual que confirmó la responsabilidad de la empresa y la Municipalidad por los daños ocasionados.

Los jueces señalaron que el municipio no había hecho cumplir sus propias disposiciones administrativas y que la situación involucraba intereses vinculados con la protección del ambiente y la salud pública.

De esta forma, considerando los posibles riesgos que la antena podía representar como derrumbes, desprendimientos o descargas eléctricas, finalmmente se estableció una indemnización cercana a 1.352.000 pesos con intereses calculados.