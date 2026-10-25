Una madre jubilada le dona una casa a su hijo en 2021: ahora la Seguridad Social la obliga a devolver 3.700 euros por esta razón

Una decisión familiar terminó convirtiéndose en un problema económico para una jubilada de Alicante. En julio de 2021, la mujer donó una casa a su hijo, una operación que parecía ajena al cobro de su pensión. Sin embargo, la donación tuvo consecuencias inesperadas.
La Seguridad Social le reclamó la devolución de 3.728,48 euros que había recibido como complemento a mínimos durante ese año. El motivo no fue haber vendido la casa ni haber recibido dinero por ella, sino la ganancia patrimonial que se le atribuyó a efectos fiscales.
Donó una casa a su hijo en 2021 y ahora debe devolver 3.728 euros a la Seguridad Social
La mujer tenía reconocida desde 2019 una pensión de jubilación de 588,59 euros mensuales, calculada aplicando un porcentaje del 61,77 %. En 2021, la prestación incluía un complemento a mínimos, una ayuda destinada a elevar las pensiones que no alcanzan la cuantía mínima establecida por ley, siempre que se cumplan determinados requisitos económicos.
El problema surgió cuando la pensionista y su marido donaron una casa familiar a su hijo el 26 de julio de 2021. En la declaración de la renta correspondiente a ese ejercicio, la mujer reflejó una ganancia patrimonial de 4.654,01 euros. Aunque la operación no supuso necesariamente la entrada de dinero en su cuenta bancaria, Hacienda consideró que la transmisión había generado una ganancia a efectos del impuesto sobre la renta.
La donación terminó afectando a su pensión
La Seguridad Social revisó posteriormente la situación económica de la jubilada y concluyó que aquella ganancia debía contabilizarse para determinar si cumplía los límites de ingresos exigidos para mantener el complemento a mínimos. El 4 de julio de 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reclamó 3.728,48 euros, correspondientes a las cantidades que consideraba cobradas indebidamente durante 2021.
La mujer no estuvo de acuerdo con la decisión. Su argumento era que donar una casa a un familiar no equivalía a recibir un ingreso real y disponible, puesto que no había obtenido dinero a cambio del inmueble. Por ello, cuestionó que esa operación pudiera utilizarse para exigirle la devolución de una ayuda vinculada a su jubilación.
Sin embargo, la reclamación administrativa no prosperó y el caso terminó en los tribunales. El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante falló a favor de la Seguridad Social en junio de 2025, por lo que la pensionista decidió recurrir la resolución.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resolvió el recurso el 16 de junio de 2026 y confirmó la obligación de devolver el dinero. Los magistrados consideraron que la ganancia patrimonial declarada debía computarse para comprobar si la mujer cumplía los requisitos económicos del complemento a mínimos.
En pocas palabras
- Jubilada y donación: Una madre jubilada donó una casa a su hijo y la Seguridad Social le reclama 3.700 euros.
- Motivo del reclamo: La ganancia patrimonial por la donación, aunque no hubo ingreso de dinero, afectó el complemento a mínimos de su pensión.
- Decisión judicial: Tribunales confirmaron que la ganancia patrimonial declarada debe computarse para evaluar los requisitos económicos del complemento.