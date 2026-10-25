Una madre jubilada le dona una casa a su hijo en 2021: ahora la Seguridad Social la obliga a devolver 3.700 euros por esta razón

El problema surgió cuando la pensionista y su marido donaron una casa familiar a su hijo el 26 de julio de 2021. En la declaración de la renta correspondiente a ese ejercicio, la mujer reflejó una ganancia patrimonial de 4.654,01 euros. Aunque la operación no supuso necesariamente la entrada de dinero en su cuenta bancaria, Hacienda consideró que la transmisión había generado una ganancia a efectos del impuesto sobre la renta.

La donación terminó afectando a su pensión

La Seguridad Social revisó posteriormente la situación económica de la jubilada y concluyó que aquella ganancia debía contabilizarse para determinar si cumplía los límites de ingresos exigidos para mantener el complemento a mínimos. El 4 de julio de 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reclamó 3.728,48 euros, correspondientes a las cantidades que consideraba cobradas indebidamente durante 2021.

La mujer no estuvo de acuerdo con la decisión. Su argumento era que donar una casa a un familiar no equivalía a recibir un ingreso real y disponible, puesto que no había obtenido dinero a cambio del inmueble. Por ello, cuestionó que esa operación pudiera utilizarse para exigirle la devolución de una ayuda vinculada a su jubilación.

Sin embargo, la reclamación administrativa no prosperó y el caso terminó en los tribunales. El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante falló a favor de la Seguridad Social en junio de 2025, por lo que la pensionista decidió recurrir la resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resolvió el recurso el 16 de junio de 2026 y confirmó la obligación de devolver el dinero. Los magistrados consideraron que la ganancia patrimonial declarada debía computarse para comprobar si la mujer cumplía los requisitos económicos del complemento a mínimos.