Cómo está el campeonato de Turismo Carretera, con Julián Santero como nuevo líder de la Copa de Oro

Julián Santero terminó 4to en la final de Rosario correspondiente a la fecha 13 del Turismo Carretera, la 3ra de la Copa de Oro, para alcanzar la cima del campeonato gracias a la regla de de los 3 de último minuto.
Julián Santero terminó 4to en Rosario correspondiente a la fecha 13 del Turismo Carretera, la 3ra de la Copa de Oro, para alcanzar la cima del campeonato
Julián Santero terminó 4to en la final de Rosario correspondiente a la fecha 13 del Turismo Carretera, la 3ra de la Copa de Oro, para alcanzar la cima del campeonato gracias a la regla de de los 3 de último minuto.
Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ganó la final de punta a punta, seguido por Matías Rossi (Toyota) y Mariano Werner (Ford), quien remontó desde el puesto 16 u le quitó el tercer puesto a Santero en la última vuelta. El mendocino, a bordo del BMW M4 del Ambrogio Racing, clasificó 5to, fue 2do en su serie ganada por Rossi, sumando 4,5 puntos y cerró 4to la final.
El piloto de Guaymallén largó la final desde la segunda fila, se mantuvo en la pelea por el podio durante casi toda la carrera y solo perdió el tercer puesto en el cierre pero de todas maneras superó Marcos Landa, Diego Azar, Hernán Palazzo y Agustín Canapino.
El Mendocino Volador llegó a Rosario segundo en el campeonato con 81 puntos, a solo 1,5 de Facundo Chapur y se fue como el nuevo líder ya que además tiene la victoria obligatoria (lograda en Viedma) para poder ser el campeón.
Santero no clasificó directamente a la Copa de Oro al final de la etapa regular sino que lo hizo por el sistema de los 3 de último minuto que son los 3 mejores de la tabla general que no entraron al playoff pero pueden sumar puntos y pelear el título en las últimas fechas.
Con Chapur en un mal domingo (terminó 17 en la final) y Fritzler lejos en la final Santero pasó a liderar la Copa de Oro cuando quedan dos fechas: Río Cuarto el 14-15 de noviembre y la final en La Plata.
* Ingresaron por el sistema de los 3 de último minuto.