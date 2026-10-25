Cómo está el campeonato de Turismo Carretera, con Julián Santero como nuevo líder de la Copa de Oro

El Mendocino Volador llegó a Rosario segundo en el campeonato con 81 puntos, a solo 1,5 de Facundo Chapur y se fue como el nuevo líder ya que además tiene la victoria obligatoria (lograda en Viedma) para poder ser el campeón.

Santero no clasificó directamente a la Copa de Oro al final de la etapa regular sino que lo hizo por el sistema de los 3 de último minuto que son los 3 mejores de la tabla general que no entraron al playoff pero pueden sumar puntos y pelear el título en las últimas fechas.

Con Chapur en un mal domingo (terminó 17 en la final) y Fritzler lejos en la final Santero pasó a liderar la Copa de Oro cuando quedan dos fechas: Río Cuarto el 14-15 de noviembre y la final en La Plata.

"Puesto 4 en Rosario y Punteros de la Copa de Oro. Gracias a todos los integrantes del equipo, sponsors, amigos, y a todos los que fueron al autódromo este fin de semana" (Santero en Instagram) "Puesto 4 en Rosario y Punteros de la Copa de Oro. Gracias a todos los integrantes del equipo, sponsors, amigos, y a todos los que fueron al autódromo este fin de semana" (Santero en Instagram)

Las posiciones de la Copa de Oro del Turismo Carretera

1. Julián Santero (BMW) – 85,5 puntos*

2. Otto Fritzler (Mercedes-Benz) – 83

3. Facundo Chapur (Torino) – 82,5

4. Agustín Canapino (Chevrolet) – 67

5. Jonatan Castellano (Dodge) – 62,5

6. Mariano Werner (Ford) – 61,5

7. Marco Dianda (Dodge)* – 60

* Ingresaron por el sistema de los 3 de último minuto.