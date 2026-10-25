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Cómo está el campeonato de Turismo Carretera, con Julián Santero como nuevo líder de la Copa de Oro

Julián Santero terminó 4to en Rosario correspondiente a la fecha 13 del Turismo Carretera, la 3ra de la Copa de Oro, para alcanzar la cima del campeonato

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Santero se acerca al título en el TC.

Santero se acerca al título en el TC.

Julián Santero terminó 4to en la final de Rosario correspondiente a la fecha 13 del Turismo Carretera, la 3ra de la Copa de Oro, para alcanzar la cima del campeonato gracias a la regla de de los 3 de último minuto.

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ganó la final de punta a punta, seguido por Matías Rossi (Toyota) y Mariano Werner (Ford), quien remontó desde el puesto 16 u le quitó el tercer puesto a Santero en la última vuelta. El mendocino, a bordo del BMW M4 del Ambrogio Racing, clasificó 5to, fue 2do en su serie ganada por Rossi, sumando 4,5 puntos y cerró 4to la final.

El piloto de Guaymallén largó la final desde la segunda fila, se mantuvo en la pelea por el podio durante casi toda la carrera y solo perdió el tercer puesto en el cierre pero de todas maneras superó Marcos Landa, Diego Azar, Hernán Palazzo y Agustín Canapino.

El Mendocino Volador llegó a Rosario segundo en el campeonato con 81 puntos, a solo 1,5 de Facundo Chapur y se fue como el nuevo líder ya que además tiene la victoria obligatoria (lograda en Viedma) para poder ser el campeón.

Santero no clasificó directamente a la Copa de Oro al final de la etapa regular sino que lo hizo por el sistema de los 3 de último minuto que son los 3 mejores de la tabla general que no entraron al playoff pero pueden sumar puntos y pelear el título en las últimas fechas.

Con Chapur en un mal domingo (terminó 17 en la final) y Fritzler lejos en la final Santero pasó a liderar la Copa de Oro cuando quedan dos fechas: Río Cuarto el 14-15 de noviembre y la final en La Plata.

"Puesto 4 en Rosario y Punteros de la Copa de Oro. Gracias a todos los integrantes del equipo, sponsors, amigos, y a todos los que fueron al autódromo este fin de semana" (Santero en Instagram) "Puesto 4 en Rosario y Punteros de la Copa de Oro. Gracias a todos los integrantes del equipo, sponsors, amigos, y a todos los que fueron al autódromo este fin de semana" (Santero en Instagram)

Las posiciones de la Copa de Oro del Turismo Carretera

  • 1. Julián Santero (BMW) – 85,5 puntos*
  • 2. Otto Fritzler (Mercedes-Benz) – 83
  • 3. Facundo Chapur (Torino) – 82,5
  • 4. Agustín Canapino (Chevrolet) – 67
  • 5. Jonatan Castellano (Dodge) – 62,5
  • 6. Mariano Werner (Ford) – 61,5
  • 7. Marco Dianda (Dodge)* – 60

* Ingresaron por el sistema de los 3 de último minuto.

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