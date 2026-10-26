La isla en América del Sur que ser una potencia salmonera y producir 50.000 toneladas de salmón al año

Sin embargo, la rentabilidad para este territorio en América del Sur dependerá de los precios internacionales, los costes operativos y las condiciones regulatorias. Al otro lado del Atlántico Sur, Tierra del Fuego mantiene una posición restrictiva frente a la salmonicultura intensiva.

Tierra del Fuego eligió otro camino

La provincia aprobó en 2021 una ley que prohibía el cultivo de salmónidos en sus aguas lacustres y marítimas. Pero el marco normativo cambió en diciembre de 2025. La modificación de la Ley 1355 mantuvo la prohibición en el canal Beagle y abrió la posibilidad de desarrollar otras actividades acuícolas bajo condiciones ambientales.

La estrategia apunta a diversificar la producción sin depender exclusivamente de la cría industrial de salmones. Entre las iniciativas figuran el cultivo de mejillones en Puerto Almanza, la investigación y el fortalecimiento de instalaciones de piscicultura. La diferencia es central, no se trata de una prohibición absoluta de toda acuicultura, sino de definir qué especies, actividades y ubicaciones pueden resultar compatibles con el ambiente.

En Malvinas, el proyecto también genera resistencia. La organización Salmon Free Falklands reclama que la población decida mediante un referéndum y advierte sobre los posibles efectos de las jaulas abiertas, como la cumulación de residuos en los fondos marinos, escapes de peces, enfermedades y alteraciones en los ecosistemas costeros.

La discusión tiene consecuencias económicas concretas. Una industria de esta escala requeriría trabajadores especializados, viviendas, energía, servicios sanitarios y nuevas capacidades de control ambiental. Además, parte del procesamiento podría realizarse fuera de las islas, lo que limitaría el valor añadido capturado localmente.