En el océano Atlántico, a unos 545 kilómetros de Recife, se encuentra la isla Fernando de Noronha, un archipiélago brasileño conocido por sus playas de aguas cristalinas, sus paisajes volcánicos y su fauna marina que destaca por su belleza singular en América del Sur.
Busca trabajadores para una isla paradisíaca de América del Sur y ofrece alojamiento, comida y grandes salarios
La oferta de trabajo en la exclusiva isla sudamericana exige experiencia previa, dominio del inglés y disponibilidad para trabajar presencialmente, con fechas límite de postulación cercanas.
Además de ser un destino turístico, la isla principal concentra hoteles, restaurantes y empresas de excursiones que necesitan trabajadores para atender a los visitantes durante todo el año.
Una isla paradisíaca de América del Sur busca trabajadores y ofrece alojamiento, comida y sueldos de hasta 3.000 reales
Una de las oportunidades en esta isla fue publicada en octubre de 2026 corresponde al puesto de recepcionista bilingüe, con un salario de 2.400 reales brasileños mensuales, más una comisión variable. La oferta de trabajo contempla un vale de mercado de 250 reales, alimentación durante las jornadas laborales y alojamiento compartido o una ayuda de 1.500 reales para cubrir la vivienda.
No es la única posibilidad. También se publicó una convocatoria para contratar albañiles y ayudantes de albañilería, con salarios de entre 2.000 y 3.000 reales mensuales. El contrato previsto es de ocho meses e incluye alojamiento compartido, agua, electricidad, internet y tres comidas diarias. La fecha límite indicada para presentar la candidatura es el 20 de octubre de 2026.
Ofrecen trabajo en isla de América del Sur: ¿cumplís los requisitos?
El puesto de trabajo requiere experiencia previa de al menos dos años, inglés fluido y disponibilidad para trabajar presencialmente. Entre las tareas figuran recibir huéspedes, gestionar entradas y salidas, organizar reservas y proporcionar información sobre excursiones y atractivos turísticos.
La búsqueda fue publicada para Fernando de Noronha por una empresa de selección de personal y constituye un ejemplo concreto de los empleos que genera la actividad turística en la isla.
El turismo constituye la principal fuente de ingresos de la comunidad local. El archipiélago cuenta con 21 islas, islotes y formaciones rocosas, aunque únicamente la isla principal está habitada. Su territorio terrestre abarca aproximadamente 26 kilómetros cuadrados y alberga 16 playas.
En pocas palabras
- Empleo paradisíaco: Buscan trabajadores para una isla en América del Sur, ofreciendo alojamiento y comida.
- Requisitos: Se exige experiencia previa y dominio del inglés para puestos como recepcionista o albañil.
- Salarios: Las ofertas laborales varían entre 2.000 y 3.000 reales brasileños mensuales, más beneficios.