Busca trabajadores para una isla paradisíaca de América del Sur y ofrece alojamiento, comida y grandes salarios

No es la única posibilidad. También se publicó una convocatoria para contratar albañiles y ayudantes de albañilería, con salarios de entre 2.000 y 3.000 reales mensuales. El contrato previsto es de ocho meses e incluye alojamiento compartido, agua, electricidad, internet y tres comidas diarias. La fecha límite indicada para presentar la candidatura es el 20 de octubre de 2026.

Ofrecen trabajo en isla de América del Sur: ¿cumplís los requisitos?

El puesto de trabajo requiere experiencia previa de al menos dos años, inglés fluido y disponibilidad para trabajar presencialmente. Entre las tareas figuran recibir huéspedes, gestionar entradas y salidas, organizar reservas y proporcionar información sobre excursiones y atractivos turísticos.

La búsqueda fue publicada para Fernando de Noronha por una empresa de selección de personal y constituye un ejemplo concreto de los empleos que genera la actividad turística en la isla.

El turismo constituye la principal fuente de ingresos de la comunidad local. El archipiélago cuenta con 21 islas, islotes y formaciones rocosas, aunque únicamente la isla principal está habitada. Su territorio terrestre abarca aproximadamente 26 kilómetros cuadrados y alberga 16 playas.