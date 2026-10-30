Hizo una fortuna vendiendo ropa, la usó para comprar tierras y las regresó a su país convertidas en parques nacionales

El sueño de la mayoría de las personas es disfrutar la vida. Una idea que a veces asociamos con tener mucho dinero para viajar, comer bien, usar la ropa que nos gusta y vivir sin problemas. Pero para otros es ayudar a las personas y cuidar el planeta Tierra, como Douglas Tompkins.
Hizo una fortuna vendiendo ropa, la usó para comprar tierras y las regresó convertidas en parques nacionales
Douglas Tompkins dejó de estudiar a los 17 años para dedicarse a los deportes al aire libre, creó una famosa empresa de ropa, pero después de quedar maravillado por la Patagonia argentina en un viaje, tomó conciencia sobre el impacto del consumismo y vendió todo por 125 millones de dólares para mudarse al sur y crear fundaciones ambientales.
El estadounidense abrió en 1964, con su primera esposa, una tienda en San Francisco y la llamó The North Face y más tarde levantó un negocio de ropa de mujer que se convirtió en la marca Esprit. Con los años perdió la fe en la industria de la ropa, así que vendió su parte de Esprit y se mudó al sur de Chile.
¿Y en qué invirtió toda su fortuna? No en autos ni en mansiones. En tierra. Bosques, ríos, montañas y fiordos de la Patagonia chilena y argentina, comprados con un solo propósito: protegerlos para siempre y devolvérselos al Estado convertidos en parques nacionales.
Cuando pasó el tiempo, explicó que había decidido dejar de venderle a la gente cosas que no necesita y en 1991 compró su primera tierra, una granja en la Patagonia chilena. Con su esposa Kristine, exdirectora ejecutiva de la marca Patagonia, siguió comprando fundos y estancias hasta formar un terreno casi continuo.
Muchos vieron su proyecto como un acaparamiento de tierras, y lo enfrentaron con ganaderos y funcionarios. Aun así, la pareja siempre quiso devolverlas al Estado chileno. Si bien él dejó este mundo en 2015, Kristine siguió con el plan.
En 2018 firmó con la presidenta Michelle Bachelet la entrega de cerca de 400.000 hectáreas, con la que nacieron cinco parques nacionales y se ampliaron otros tres. En Argentina, la organización de la pareja donó tierras para el Parque Nacional Iberá, donde en 2021 se liberó el primer jaguar tras siete décadas de ausencia. Uno de los parques chilenos lleva hoy su nombre: Pumalín Douglas Tompkins.
En pocas palabras
- Douglas Tompkins: millonario de la moda que creó parques nacionales en Chile y Argentina.
- Legado ambiental: donó más de 800.000 hectáreas para la conservación.
- Parques Nacionales: su obra culminó en la creación de múltiples áreas protegidas post mortem.