Hizo una fortuna vendiendo ropa, la usó para comprar tierras y las regresó a su país convertidas en parques nacionales

¿Y en qué invirtió toda su fortuna? No en autos ni en mansiones. En tierra. Bosques, ríos, montañas y fiordos de la Patagonia chilena y argentina, comprados con un solo propósito: protegerlos para siempre y devolvérselos al Estado convertidos en parques nacionales.

Douglas y Kristine Tompkins, la pareja millonaria que realizó numerosas donaciones de tierras en Argentina y Chile.

Cuando pasó el tiempo, explicó que había decidido dejar de venderle a la gente cosas que no necesita y en 1991 compró su primera tierra, una granja en la Patagonia chilena. Con su esposa Kristine, exdirectora ejecutiva de la marca Patagonia, siguió comprando fundos y estancias hasta formar un terreno casi continuo.

Muchos vieron su proyecto como un acaparamiento de tierras, y lo enfrentaron con ganaderos y funcionarios. Aun así, la pareja siempre quiso devolverlas al Estado chileno. Si bien él dejó este mundo en 2015, Kristine siguió con el plan.

En 2018 firmó con la presidenta Michelle Bachelet la entrega de cerca de 400.000 hectáreas, con la que nacieron cinco parques nacionales y se ampliaron otros tres. En Argentina, la organización de la pareja donó tierras para el Parque Nacional Iberá, donde en 2021 se liberó el primer jaguar tras siete décadas de ausencia. Uno de los parques chilenos lleva hoy su nombre: Pumalín Douglas Tompkins.