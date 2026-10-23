Donó 400.000 hectáreas a un país de América del Sur para crear una red de parques nacionales del tamaño de Suiza

El 15 de marzo de 2017, McDivitt y la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, formalizaron el acuerdo para incorporar los terrenos privados al sistema de conservación de este país de América del Sur. La donación comprendió 407.625 hectáreas, que, sumadas a tierras fiscales aportadas por el Estado, permitieron impulsar una red de parques de aproximadamente 4,5 millones de hectáreas.

El legado después de su muerte

La magnitud del proyecto explica la comparación con Suiza, cuya superficie ronda los 4,1 millones de hectáreas. Sin embargo, esa dimensión corresponde al conjunto de áreas protegidas, no exclusivamente a las tierras donadas por la familia.

El acuerdo permitió crear cinco parques nacionales y ampliar otros tres. Entre ellos están el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins y el Parque Nacional Patagonia, dos de los espacios más representativos de la iniciativa. En febrero de 2019, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile confirmó que los ocho parques de la red habían completado su tramitación oficial.

Douglas Tompkins murió en diciembre de 2015 en un accidente de kayak en el lago General Carrera, en la Patagonia chilena. Tenía 72 años. Tras su fallecimiento, McDivitt continuó al frente de los esfuerzos de conservación y encabezó la concreción de la donación que ambos habían impulsado.

El trabajo de la pareja también se extendió a Argentina, donde adquirieron terrenos para restaurar ecosistemas y promover la creación de áreas protegidas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sus iniciativas y las de sus colaboradores contribuyeron a impulsar la creación de 13 parques en Chile y Argentina, con una superficie conjunta de cinco millones de hectáreas al momento de su reconocimiento en 2018.