La Selección argentina le gana 1 a 0 a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. La Albiceleste busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.
La Selección argentina cierra el 2026 con un amistoso ante Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.
La Selección argentina le gana 1 a 0 a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. La Albiceleste busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.
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A los 6 minutos del primer tiempo Nicolás Paz abriuó la cuenta para el elenco nacional.
A los 4 minutos del primer tiempo Julián Álvarez armó una buena jugada por la izquierda y habilitó a Enzo Fernández, quien remató apenas desviado de derecha.
Dos minutos después combinaron Enzo Fernández y Julián Álvarez, la pelota derivó en los pies de Nico Paz, quien definió muy bien y puso el primero.
Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
Costa Rica: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar; Kenyel Michel, Celso Borges, Andrey Soto; Carlos Mora, Minfred Ugalde, Josimar Méndez. DT: Bryan Ruiz.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).
VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil).