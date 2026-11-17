A los 4 minutos del primer tiempo Julián Álvarez armó una buena jugada por la izquierda y habilitó a Enzo Fernández, quien remató apenas desviado de derecha.

Dos minutos después combinaron Enzo Fernández y Julián Álvarez, la pelota derivó en los pies de Nico Paz, quien definió muy bien y puso el primero.

La Síntesis de la Selección argentina vs. Costa Rica

Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar; Kenyel Michel, Celso Borges, Andrey Soto; Carlos Mora, Minfred Ugalde, Josimar Méndez. DT: Bryan Ruiz.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil).