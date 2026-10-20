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Cómo le fue a Boca jugando las semifinales de la Copa Sudamericana

Este martes, desde las 21.30 en el Maracaná, Boca visitará a Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca le ganó a Inter de Porto Alegre la llave de semifinales de la Copa Sudamericana 2004.

Boca le ganó a Inter de Porto Alegre la llave de semifinales de la Copa Sudamericana 2004.

La espera terminó. Este martes, desde las 21.30 en el estadio Maracaná, Boca visitará a Vasco Da Gama en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego de la derrota en la ida, disputada en La Bombonera, el Xeneize está obligao a ganar para seguir soñando con levantar el trofeo continental.

Tras caer por 1-0 en condición de local, al equipo comandado por el Vasco Arruabarrena solo le sirve ganar para seguir con vida. Un nuevo traspié o un empate lo dejará eliminado. Si se impone por un tanto, la llave se definirá por penales. Una victoria por dos o más goles lo depositará en la final del certamen.

Cómo le fue a Boca jugando semifinales de Copa Sudamericana

La primera vez que disputó esta instancia fue en 2004, superando a Inter de Porto Alegre antes de consagrarse campeón. Al año siguiente repitió la hazaña eliminando a Universidad Católica, mientras que su último antecedente semifinalista fue en 2014 frente a River.

El camino de Boca en esta etapa comenzó en la edición de 2004 ante el siempre complicado Inter de Brasil. En el encuentro de ida se impuso por 4-2, mientras que en la revancha le alcanzó con una igualdad sin goles en tierras brasileras para clasificar a la gran final, donde terminó consagrándose campeón tras vencer a Bolívar.

Al año siguiente, en 2005, el rival del Xeneize en semifinales fue la Universidad Católica de Chile. La ida disputada en la Bombonera finalizó igualada 2-2. Sin embargo, en la vuelta dio una muestra de carácter al imponerse por 1-0 gracias al gol de Rolando Schiavi a la hora de juego. Posteriormente, alzó nuevamente el título al derrotar en la final a Pumas de México.

La tercera, y última ocasión hasta el momento, fue en 2014 cuando tuvo como rival a River. Tras un empate 0-0 en La Bombonera, la vuelta comenzó favorable para Boca con un penal al minuto de juego. Pero Marcelo Barovero le atajó el remate a Emmanuel Gigliotti y el Millonario se quedó con el triunfo 1-0 tras el gol de Leonardo Pisculichi.

Ahora, en 2026, el historial suma un nuevo capítulo con el cruce entre el Xeneize y Vasco da Gama.

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