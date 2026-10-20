A 50 años del debut de Diego Maradona en Primera: cómo fue aquel partido entre Argentinos Juniors y Talleres

Con apenas 15 años, 11 meses y 20 días, el Pelusa de Villa Fiorito se convirtió en el futbolista más joven en la historia del fútbol argentino en hacer su presentación en la máxima categoría al saltar al campo con la camiseta número 16 del Bicho para enfrentar a Talleres de Córdoba por la 8va fecha del Torneo Nacional.

El caño de Maradona contra Talleres quedó en la historia.

El partido ya estaba 0-1 cuando Diego ingresó al comenzar el segundo tiempo, reemplazando a Rubén Giacobetti. El gol había sido de Luis el Hacha Ludueña a los 27' y el DT Juan Carlos Montes llamó al pibe que en ese entonces jugaba en 7ma. para decirle: “Vaya, Diego, juegue como usted sabe… y si puede, tire un caño”.