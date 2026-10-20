A 50 años del debut de Diego Maradona en Primera: cómo fue aquel partido entre Argentinos Juniors y Talleres

El miércoles 20 de octubre de 1976, en la vieja cancha de Argentinos Juniors en La Paternal, se inició una era en el fútbol mundial con el debut en Primera de Diego Maradona.
El 20 de octubre de 1976, en la vieja cancha de Argentinos Juniors en La Paternal, se inició una era en el fútbol mundial con el debut en Primera de Diego Maradona.
El miércoles 20 de octubre de 1976, en la vieja cancha de Argentinos Juniors en La Paternal, se inició una era en el fútbol mundial con el debut en Primera de Diego Maradona.
Con apenas 15 años, 11 meses y 20 días, el Pelusa de Villa Fiorito se convirtió en el futbolista más joven en la historia del fútbol argentino en hacer su presentación en la máxima categoría al saltar al campo con la camiseta número 16 del Bicho para enfrentar a Talleres de Córdoba por la 8va fecha del Torneo Nacional.
El partido ya estaba 0-1 cuando Diego ingresó al comenzar el segundo tiempo, reemplazando a Rubén Giacobetti. El gol había sido de Luis el Hacha Ludueña a los 27' y el DT Juan Carlos Montes llamó al pibe que en ese entonces jugaba en 7ma. para decirle: “Vaya, Diego, juegue como usted sabe… y si puede, tire un caño”.
En el mismo lugar donde hoy un nuevo estadio lleva su nombre Maradona obedeció. Recibió la pelota de espaldas a Juan Domingo Cabrera, amagó y metió el túnel. Y aunque el resultado no se modificó (Talleres ganó 1-0) el fútbol mundial inició la era de Maradona como jugador, una de las más brillantes de su rica historia.
"Hace 50 años debutaste en Primera y, con solo 15 años, le hiciste un caño al olvido", indicó la cuenta de Instagram de Maradona quien falleció en 2020 antes de cumplir 60 años.
Argentinos Juniors (0): Carlos Munutti; Humberto Minuti, Miguel Ángel Gette, Alfonso Pellerano, Raúl Domenech; Carlos Fren, Rubén Giacobetti (reemplazado a los 45' por Diego Maradona), Mateo Di Donato; Jorge López, Carlos Álvarez e Ibrahim Hallar (reemplazado por Sebastián Ovelar). DT: Juan Carlos Montes.
Talleres de Córdoba (1): Oscar Quiroga; Víctor Binello, Luis Galván, Miguel Oviedo, Avellaneda; Juan Domingo Cabrera, Luis Antonio Ludueña, José Daniel Valencia; Oscar Fachetti, Humberto Bravo y Ricardo Cherini. DT: Rubén Bravo.